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03:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В ясли пойдут двое десятимесячных хабаровчан

Единственная в Хабаровске группа для детей от 2 месяцев укомплектована.

В новом учебном году в единственную в Хабаровске ясельную группу для детей от двух месяцев пойдут 12 малышей. Двоим из них только исполнилось 10 месяцев, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, по поручению президента России об открытии в детских садах групп для грудничков в Хабаровске ко Дню города в детссаду № 199 в переулке Шмаковском открыты такие ясли.

— Поскольку практика содержания грудных детей давно разрушена, мы написали письмо в Роспотребнадзор. Теперь ждём разъяснения этого ведомства о том, как содержать таких детей, рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник «дошкольного» отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова. — В подготовленную группу пойдут двое грудничков и 10 детей в возрасте чуть старше полутора лет. Больше заявлений к нам пока не поступало. Что касается детей старше 1,5 лет, группы для них работают в восьми детских садах. А в сентябре откроется еще один детсад, принятый от Министерства обороны, на улице Вилюйской. Там будет и ясельная группа для малышей старше 1,5 лет. В новом учебном году в ясли пойдут 45 юных хабаровчан.

— Так что смело можно сказать, что острой потребности у хабаровчан в яслях нет. Если еще поступят заявления — будем предоставлять места по мере их освобождения, — продолжает Татьяна Матвиенкова. — Однако при строительстве новых детских садов в микрорайонах массовой жилой застройки «Берёзки», «Ю-сити», улицы Краснодарская и Лазо ясли для детей от двух месяцев будут предусмотрены.

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