В ясли пойдут двое десятимесячных хабаровчан

В новом учебном году в единственную в Хабаровске ясельную группу для детей от двух месяцев пойдут 12 малышей. Двоим из них только исполнилось 10 месяцев, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, по поручению президента России об открытии в детских садах групп для грудничков в Хабаровске ко Дню города в детссаду № 199 в переулке Шмаковском открыты такие ясли.

— Поскольку практика содержания грудных детей давно разрушена, мы написали письмо в Роспотребнадзор. Теперь ждём разъяснения этого ведомства о том, как содержать таких детей, рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник «дошкольного» отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова. — В подготовленную группу пойдут двое грудничков и 10 детей в возрасте чуть старше полутора лет. Больше заявлений к нам пока не поступало. Что касается детей старше 1,5 лет, группы для них работают в восьми детских садах. А в сентябре откроется еще один детсад, принятый от Министерства обороны, на улице Вилюйской. Там будет и ясельная группа для малышей старше 1,5 лет. В новом учебном году в ясли пойдут 45 юных хабаровчан.