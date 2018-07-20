В ясли пойдут двое десятимесячных хабаровчан
Единственная в Хабаровске группа для детей от 2 месяцев укомплектована.
Единственная в Хабаровске группа для детей от 2 месяцев укомплектована.
В новом учебном году в единственную в Хабаровске ясельную группу для детей от двух месяцев пойдут 12 малышей. Двоим из них только исполнилось 10 месяцев, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, по поручению президента России об открытии в детских садах групп для грудничков в Хабаровске ко Дню города в детссаду № 199 в переулке Шмаковском открыты такие ясли.
— Поскольку практика содержания грудных детей давно разрушена, мы написали письмо в Роспотребнадзор. Теперь ждём разъяснения этого ведомства о том, как содержать таких детей, рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник «дошкольного» отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова. — В подготовленную группу пойдут двое грудничков и 10 детей в возрасте чуть старше полутора лет. Больше заявлений к нам пока не поступало. Что касается детей старше 1,5 лет, группы для них работают в восьми детских садах. А в сентябре откроется еще один детсад, принятый от Министерства обороны, на улице Вилюйской. Там будет и ясельная группа для малышей старше 1,5 лет. В новом учебном году в ясли пойдут 45 юных хабаровчан.
— Так что смело можно сказать, что острой потребности у хабаровчан в яслях нет. Если еще поступят заявления — будем предоставлять места по мере их освобождения, — продолжает Татьяна Матвиенкова. — Однако при строительстве новых детских садов в микрорайонах массовой жилой застройки «Берёзки», «Ю-сити», улицы Краснодарская и Лазо ясли для детей от двух месяцев будут предусмотрены.