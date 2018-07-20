В Приморье нерадивый отец копил долги по алиментам 11 лет

В Приморье нерадивый отец задолжал алиментов на сумму более 300 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП России по Приморскому краю.

Еще в 2007 году судебные приставы Пограничного района вынесли решение суда, о том что должник выплачивал алиментные платежи.

За 11 лет нерадивый отец накопил задолженность в размере более 300 тысяч рублей.

С течением времени должник подумал, что судебный пристав потерял бдительность и открыл счет в одном из банков. Однако судебные приставы регулярно проверяют наличие денежных средств на расчетных счетах должников.

Судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. Сумма долга была списана в полном объеме.

После списания денежной суммы в отдел судебных приставов пожаловал сам должник с претензиями по факту правомерности списания денег с расчетного счета.