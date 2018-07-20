В Приморье нерадивый отец копил долги по алиментам 11 лет
С течением времени должник подумал, что судебный пристав потерял бдительность.
С течением времени должник подумал, что судебный пристав потерял бдительность.
В Приморье нерадивый отец задолжал алиментов на сумму более 300 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП России по Приморскому краю.
Еще в 2007 году судебные приставы Пограничного района вынесли решение суда, о том что должник выплачивал алиментные платежи.
За 11 лет нерадивый отец накопил задолженность в размере более 300 тысяч рублей.
С течением времени должник подумал, что судебный пристав потерял бдительность и открыл счет в одном из банков. Однако судебные приставы регулярно проверяют наличие денежных средств на расчетных счетах должников.
После списания денежной суммы в отдел судебных приставов пожаловал сам должник с претензиями по факту правомерности списания денег с расчетного счета.
Должнику были даны разъяснения о том, что денежные средства перечислены взыскателю в счет погашения долга по алиментам.