В районах Приморья идет масштабный ремонт дорог

Как сообщили в предприятии, в настоящий момент уже заключены контракты на 36 миллионов рублей, эти мероприятия будут продолжены.

«Наибольший объем работ в этом году будет выполнен в ходе ремонта улицы Жуковского в Арсеньеве. Также по муниципальным контрактам отремонтируют участки улицы Спасская в селе Спасское, дорог в селах Богополь и Зеркальная и в других муниципалитетах», — рассказали в Примавтодоре.

Напомним, поручение главам муниципальных образований наладить работу с филиалами Примавтодора дал Андрей Тарасенко.

Всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований в бюджете Приморского края предусмотрено 707 миллионов рублей. В том числе дополнительно добавлено 164 миллиона рублей на ремонт дорог в населенных пунктах.