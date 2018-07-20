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04:07 (мск), источник: ДЕЙТА

В районах Приморья идет масштабный ремонт дорог

Примавтодор ведет работы по муниципальным контрактам в 10 городах и районах края. Это ремонты дорог местного значения, улиц и профилирование грунтовых дорог, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Как сообщили в предприятии, в настоящий момент уже заключены контракты на 36 миллионов рублей, эти мероприятия будут продолжены.

«Наибольший объем работ в этом году будет выполнен в ходе ремонта улицы Жуковского в Арсеньеве. Также по муниципальным контрактам отремонтируют участки улицы Спасская в селе Спасское, дорог в селах Богополь и Зеркальная и в других муниципалитетах», — рассказали в Примавтодоре.

Напомним, поручение главам муниципальных образований наладить работу с филиалами Примавтодора дал Андрей Тарасенко.

Всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований в бюджете Приморского края предусмотрено 707 миллионов рублей. В том числе дополнительно добавлено 164 миллиона рублей на ремонт дорог в населенных пунктах.

Михаил Грач.

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