Хабаровск простится с Игорем Неклюдовым в понедельник
Прощание состоится в
Прощание состоится в
Прощание с ушедшим из жизни в четверг, 19 июля, крупным предпринимателем Игорем Неклюдовым состоится в понедельник в
— Имя Игоря Неклюдова на протяжении многих лет связывали, прежде всего, с развитием Хабаровска, Хабаровского края и Дальнего Востока. Причём, не только в роли инвестора, но и в роли генератора масштабных и чрезвычайно важных проектов: ТК «Заимка», отель Hilton, речной вокзал с участком международного пункта пропуска (первый построенный за последние 40 лет на Амуре). Он развивал множество успешных предприятий Хабаровска в разных сферах деятельности: фитнес и спортивные клубы, кинотеатры, развлекательные учреждения, детские клубы и площадки, офисные центры и гостиницы, телевидение и многое другое. В этот день близкие и друзья скорбят о трагической смерти заботливого отца и мужа, верного и надежного друга, — говорится в заявлении руководства «Дальрео».
СПРАВКА.
Созданные при жизни Игорем Неклюдовым