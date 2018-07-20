Почти 60 километров дорог отремонтировали в Хабаровске с начала года
Все трассы, вошедшие в план реконструкции, собираются обновить к концу сентября.
Все трассы, вошедшие в план реконструкции, собираются обновить к концу сентября.
В Хабаровске продолжают ремонтировать улицы, включенные в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». До конца сентября в городе нужно реконструировать 93 километра трасс, и план уже выполнен более чем наполовину. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник профильного управления мэрии Олег Гроо.
Напомним, что федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуют в Хабаровске второй год. На реконструкцию трасс краевой столицы из бюджетов всех уровней выделили более 1,6 млрд рублей.
«Мы закончили работу на 26 объектах, 24 объекта у нас находятся в ремонте. Уже [реконструировано] 59 километров трасс, мы в принципе завершили все по периферии. Сейчас мы очень активно работаем на улице Тихоокеанской (заканчиваем участок от 51-й школы до улицы Шелеста), на Воронежской, заканчиваем улицу Пушкина. После этого перейдем на улицу Суворова, начнем делать улицы Шевченко и Тургенева», — сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо.
«По Краснореченской закончены все бюрократические препоны, которые мы преодолевали совместно с правительством Хабаровского края. Сейчас размещена аукционная документация. На 20 августа мы будем иметь подрядчика и активно начнем работать не на одном, а сразу на трех участках, чтобы в этом году освоить средства по президентской программе», — уточнил Олег Гроо.