Сегодня состоится прощание с актёром Владиславом Жуковским
Он проработал в красноярском драматическом театре четыре десятка лет.
Он проработал в красноярском драматическом театре четыре десятка лет.
Сегодня, 20 июля, с 12:00 до 14:00 в красноярском театре им. А. С. Пушкина состоится прощание с актёром Владиславом Жуковским.
Напомним, известный актёр, профессор государственной академии музыки и театра, бессменный актёр театра драмы имени Пушкина Владислав Жуковский скончался после продолжительной болезни 17 июля, в возрасте 74 лет.
Популярность актёру принес культовый сериал «Улицы разбитых фонарей». Актёр появился в двух эпизодах, но этого хватило, чтобы его запомнили.