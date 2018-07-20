Сегодня состоится прощание с актёром Владиславом Жуковским

Сегодня, 20 июля, с 12:00 до 14:00 в красноярском театре им. А. С. Пушкина состоится прощание с актёром Владиславом Жуковским.

Напомним, известный актёр, профессор государственной академии музыки и театра, бессменный актёр театра драмы имени Пушкина Владислав Жуковский скончался после продолжительной болезни 17 июля, в возрасте 74 лет.