Во Владивостоке около магазина очевидцы заметили большую змею

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jnhW3Z-I6K4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке в районе Второй Речки очевидцы запечатлели на видео большую змею, которая ползла в направлении продуктового магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «dpskontrol_125rus» в социальной сети Инстаграм.

Авторы видео подписали:

«Змея поползла за хлебом в 9 утра на улице проспект 100-летия, 115».

В теплые солнечные дни жители Приморья часто замечают змей на городских улицах, детских садиках и на транспортных средствах.