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05:05 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке около магазина очевидцы заметили большую змею

В солнечные дни приморцы часто встречают змей на городских улицах, детских садиках и на транспортных средствах.

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Во Владивостоке в районе Второй Речки очевидцы запечатлели на видео большую змею, которая ползла в направлении продуктового магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «dpskontrol_125rus» в социальной сети Инстаграм.

Авторы видео подписали:

«Змея поползла за хлебом в 9 утра на улице проспект 100-летия, 115».

В теплые солнечные дни жители Приморья часто замечают змей на городских улицах, детских садиках и на транспортных средствах.

Чаще всего приморцы встречают амурских полозов — самых крупных змей на российском Дальнем Востоке. Крупный экземпляр полоза может серьезно покусать, но укусы их безболезненны, данный вид змей не ядовит.

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