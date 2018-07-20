Во Владивостоке около магазина очевидцы заметили большую змею
В солнечные дни приморцы часто встречают змей на городских улицах, детских садиках и на транспортных средствах.
В солнечные дни приморцы часто встречают змей на городских улицах, детских садиках и на транспортных средствах.
Во Владивостоке в районе Второй Речки очевидцы запечатлели на видео большую змею, которая ползла в направлении продуктового магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «dpskontrol_125rus» в социальной сети Инстаграм.
Авторы видео подписали:
«Змея поползла за хлебом в 9 утра на улице проспект 100-летия, 115».
В теплые солнечные дни жители Приморья часто замечают змей на городских улицах, детских садиках и на транспортных средствах.
Чаще всего приморцы встречают амурских полозов — самых крупных змей на российском Дальнем Востоке. Крупный экземпляр полоза может серьезно покусать, но укусы их безболезненны, данный вид змей не ядовит.