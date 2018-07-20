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04:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Половина масла в Хабаровском крае — подделка

В продуктах находят сальмонеллу, трихинеллу и кадмий.

Обычный рис, купленный в магазине, может оказаться с «начинкой» и заразить все крупы на полке. А сливочное масло способно «проговориться» и открыть своё «двойное дно», вдруг засветившись синим цветом в ультрафиолетовых лучах.

О том, какие сюрпризы таят ничем не примечательные, на первый взгляд, продукты, рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», руководитель испытательной лаборатории Ольга Хомченко.

Лето — праздник для микробов.

В испытательной лаборатории проверяют мясо, молоко, яйца, овощи, мёд, ягоды, а также семена, воду, почву. Пробы берут во время плановых и внеплановых проверок на территории края и Еврейской автономной области и при ввозе сельскохозяйственной продукции в регион.

 — По госзаданиям мы обеспечиваем работу Россельхознадзора, — объясняет Ольга Хомченко. — Специалисты этого ведомства отбирают пробы, а мы исследуем их по различным показателям. Проверяем на наличие заболеваний, на микробиологические показатели, смотрим состав на соответствие ГОСТам. Сами технологии исследований тоже определены ГОСТами. В некоторых случаях достаточно смешать реактивы и посмотреть результат реакции. В других случаях требуются сложные и долгие манипуляции на специальных приборах.

 — Сейчас, летом, при высоких влажности и температуре микробиологические показатели часто превышены, — отмечает Ольга Хомченко. — Особенно, если речь идёт о продукции, которая продаётся в открытых лотках или даже просто вдоль дорог. В тех образцах, которые мы проверяли, обнаруживалась кишечная палочка, или, как минимум, высокий уровень микроорганизмов. В лучшем случае такая еда чревата кишечным расстройством. С начала года мы обнаружили несоответствие по микробиологическим показателям в мясе, сухом молоке и рыбе. Причём виноваты в этом, как правило, условия хранения и производства. Например, красная рыба приходит из морей в реки чистая, но из-за неправильного хранения обрастает вредоносными «гостями».

Не уверен — проверь

Обращаются в лабораторию и в частном порядке — если нужно пройти сертификацию и подтвердить, что, к примеру, в ягодах, выросших на дачном участке, нет никаких вредных веществ. Или если стало интересно качество купленного продукта.

 — Бывает, что охотники приносят на анализ добытое на охоте мясо. И правильно поступают: в мясе медведя была недавно обнаружена трихинелла — возбудитель опаснейшего и практически неизлечимого заболевания, — говорит Ольга Хомченко. Кроме трихинеллы, в продуктах питания сотрудники лаборатории регулярно находят сальмонеллу.

К страшным находкам можно отнести и токсичный металл кадмий, который обнаружился в прошлом году в кормовой муке для сельскохозяйственных животных.

А в растительной продукции, поступающей из Китая, замечали остаточное содержание пестицидов.

Непочётный рейтинг.

Если бы лаборатория составляла антирейтинг продуктов, которые чаще всего не проходят проверку по одному из показателей, то на первом месте оказалась бы крупа. — Рис, который мы исследуем, очень часто заражен вредителями — клещами. Они не слишком опасны для здоровья человека и при варке уничтожаются, однако такие продукты не соответствуют требованиям технического регламента. Заражённый рис, например, не целый, как заявлено производителем, а мелкий, изъеденный, — рассказывает Ольга Хомченко. — Помимо несоответствия стандартам у таких продуктов есть и ещё одно неприятное свойство: мучные вредители быстро распространяются и поражают все запасы круп. То есть, если принести домой тот же рис, заражённый клещом, и насыпать в банку, то скоро будут «больны» и все другие крупяные запасы, до которых смогут дотянуться вредители. На втором месте по частоте нареканий — сливочное масло. Почти в 50% случаев этот продукт по составу не соответствует тому, что заявлен производителем на упаковке. Анализ жирных кислот показывает: то, что названо коровьим маслом, на самом деле в лучшем случае — растительный спред, так как содержит большое количество растительных примесей.

В лаборатории проводится анализ масла на хроматографе, но, как отмечают специалисты, можно провести и поверхностный анализ, положив масло под ультрафиолетовые лучи. Настоящее в этом случае не изменит цвет, а растительный спред засветится синим. А «на глаз» определить точный состав масла не получится: благодаря красителям и добавкам на вкус и цвет спред может быть не отличим от качественного продукта.

На третьем месте — рыба, приобретающая вредные характеристики из-за плохих условий хранения.

Среди непищевых продуктов лидируют семена картофеля — они чаще всего бывают поражены заболеваниями. Случаются находки и в анализах воды.

 — Мы проверяем качество воды, которая подаётся через централизованное водоснабжение в жилые дома — она соответствует всем показателям. Но к нам обращаются и люди, имеющие собственные скважины. В них довольно часто мы наблюдаем повышенное содержание железа, типичное для Дальнего Востока, и марганца. В некоторых случаях их уровень позволяет проводить очистку, поставив дополнительные фильтры. Но иногда превышение такое, что скважина в любом случае непригодна для постоянного использования. Металлы откладываются в организме человека и, кроме того, приводят к поломкам бытовой техники, — отмечает Ольга Хомченко.

Не покупайте еду на улице.

Не отравиться и избежать других неприятных сюрпризов при покупке продуктов, не обращаясь в лабораторию, помогут несколько советов от Ольги Хомченко.

1. Если вы хотите купить что-то на улице, стоит задать себе вопрос: можно ли это как следует промыть? Если да (овощи, ягоды), то можно и купить. Если нет (готовая продукция) — не покупайте.

2. Не забывайте о тщательной обработке даже самой качественной свежей рыбы — термической, путем замораживания или соления. Дело в том, что красная рыба — благоприятная среда для гельминтов: ими заражены до 80% лососёвых. При этом некоторые виды гельминтов удаляются из организма только хирургическим путём.

3. При покупке крупы отдавайте предпочтение той, которая находится в прозрачных упаковках, где её можно увидеть. Крупа должна быть цельной и не иметь мучнистого налёта — признака наличия клеща.

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