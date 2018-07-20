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05:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

Отдыхающие превращают берега Маны в свалку

На реке Мана начинается настоящее бедствие. В редакцию «Вестей» обратились возмущённые жители посёлка Береть. Отдыхающие, которые сплавляются вниз по течению на плотах, превратили берег в свалку.

Мусорное нашествие на Мане начинается весной каждого года. И больше всего проблем доставляют так называемые дикие сплавщики. После них мусор потом приходится вывозить КамАЗами. Берега Маны стали напоминать помойку. Сплавщики, недолго думая, оставляют мусор прямо на местах стоянок.

Это именно тот случай, про который можно сказать, что у семи нянек дитя без глаза. Сплавных контор развелось очень много, все зарабатывают неплохие деньги, но так же все упорно кивают друг на друга: мусор бросаем вовсе не мы.

Эти люди пристали к берегу накануне. Ждут группу туристов. Диких сплавщиков не одобряют. Утверждают, что свой мусор всегда увозят на свалку. Местные жители тоже, мягко говоря, не в восторге. Утверждают, что и уговоры, и обращения к сплавщикам не помогают: как бросали мусор, так и бросают. Хоть непарламентские методы убеждения применяй.

Жители посёлка с горечью констатируют: эта проблема, скорее всего, из разряда нерешаемых. Жаловаться властям пытались, ставили мусорные баки, но потом они куда-то исчезли. Дело, очевидно, не в оборудовании, а в элементарной культуре. Можно поставить урны хоть на каждом метре реки, и всё равно отдыхающие будут выбрасывать отходы на берег или даже в воду, которая неизбежно потом окажется в Енисее.

Дмитрий БЫЗОВ.

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