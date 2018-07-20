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05:20 (мск), источник: Вести - Красноярск

Запрет на посещение Столбов туристами продлили до 30 июля

Заповедник «Столбы» закрыт ещё на неделю. Напомним, такие меры приняли в связи с участившимися выходами опасных хищников на тропы.

Два дня назад молодой медведь попал на запись видеокамеры на парковке. На кадрах видно, как зверь вылез из открытого автобуса, а затем пытался найти еду в пустых мусорных баках, заведомо зная, что раньше она там была. Всё происходило в светлое время суток. В администрации заявляют, медведи перестали бояться даже звука выстрелов.

«В ближайшее время нам стали поступать очередные сигналы от государственных инспекторов, от научных отделов, что выходы медведей вновь участились. Опять отмечен медведь на кордоне Лалетино, в долине фан-парка “Бобровый лог”, в районе Калтата. В связи с этим было собрано совещание, на котором было принято решение продлить запрет до 30 июля», — сообщил заместитель директора по охране территории заповедника «Столбы» Иван Кириллов.

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