Первая нанайская школа открылась в Хабаровске
Там будут изучать традиции и языки коренных малочисленных народов Приамурья.
Там будут изучать традиции и языки коренных малочисленных народов Приамурья.
В Хабаровске открылась школа по изучению традиций и языков коренных малочисленных народов Приамурья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья.
— Помещении в центре Хабаровска площадью 60 квадратных метров предоставил спонсор. В нем смогут разместиться до 100 человек, — сказала член координационного совета Объединения Вера Соловьева.
По ее словам, в помещении сделали небольшой ремонт: постелили линолеум, построили нанайские каны.
— Эти приспособления можно использовать и как сцену, и как зрительный зал, и как место для хранения реквизита. Музыкальный руководитель хабаровского детского сада № 7 Анна Иванова специально для школы изготовила баннеры с картинами Геннадия Павлишина к нанайским сказкам, — пояснила Вера Соловьева.
— В новую школу может прийти любой, кого интересует культура коренных малочисленных народов Приамурья. Здесь можно будет больше узнать об истории, нынешней жизни аборигенов, о языках коренных народов, выучить, например, как здороваться
Со временем в школе будут проходить кинопоказы этнических фильмов. Также она будет использоваться как телестудия программы «Нанай боани», которая выходила полтора года назад на канале Россия 24 Хабаровск.
— В августе пройдет кастинг актеров в театр аборигенов и метисов Приамурья «Бури». Проведет его новый режиссер театра. Попробовать себя смогут хабаровчане от 7 до 20 лет. Планируется организовать несколько возрастных групп. Репетировать они будут тоже в помещении школы. Показать себя артисты смогут уже в октябре — в День письменности коренных малочисленных народов Приамурья, в День памяти Иннокентия Иркутского, покровителя коренных народов. Этот праздник впервые пройдет в Хабаровске.