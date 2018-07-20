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05:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первая нанайская школа открылась в Хабаровске

Там будут изучать традиции и языки коренных малочисленных народов Приамурья.

В Хабаровске открылась школа по изучению традиций и языков коренных малочисленных народов Приамурья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья.

 — Помещении в центре Хабаровска площадью 60 квадратных метров предоставил спонсор. В нем смогут разместиться до 100 человек, — сказала член координационного совета Объединения Вера Соловьева.

По ее словам, в помещении сделали небольшой ремонт: постелили линолеум, построили нанайские каны.

 — Эти приспособления можно использовать и как сцену, и как зрительный зал, и как место для хранения реквизита. Музыкальный руководитель хабаровского детского сада № 7 Анна Иванова специально для школы изготовила баннеры с картинами Геннадия Павлишина к нанайским сказкам, — пояснила Вера Соловьева.

На открытие новой школы воспитанники и выпускники детского сада № 7 показали большое представление. Самые маленькие пели и танцевали, а будущие школьники сыграли спектакль по нанайской сказке «Гарпамди — меткий стрелок», который совсем недавно стал победителем городского театрального конкурса «Кулиска».

 — В новую школу может прийти любой, кого интересует культура коренных малочисленных народов Приамурья. Здесь можно будет больше узнать об истории, нынешней жизни аборигенов, о языках коренных народов, выучить, например, как здороваться по-нанайски, стать участником мастер-класса по декоративно-прикладному искусству нанайцев, ульчей, удэгейцев и других представителей 8 коренных народов. А также попробовать блюда национальной кухни, — продолжает Вера Соловьева.

Со временем в школе будут проходить кинопоказы этнических фильмов. Также она будет использоваться как телестудия программы «Нанай боани», которая выходила полтора года назад на канале Россия 24 Хабаровск.

 — В августе пройдет кастинг актеров в театр аборигенов и метисов Приамурья «Бури». Проведет его новый режиссер театра. Попробовать себя смогут хабаровчане от 7 до 20 лет. Планируется организовать несколько возрастных групп. Репетировать они будут тоже в помещении школы. Показать себя артисты смогут уже в октябре — в День письменности коренных малочисленных народов Приамурья, в День памяти Иннокентия Иркутского, покровителя коренных народов. Этот праздник впервые пройдет в Хабаровске.

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