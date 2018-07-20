Продолжительность жизни в Волгоградской области бьёт рекорды

Как следствие, продолжительность жизни в Волгоградской области достигла рекордных показателей за последнюю четверть века. Об этом заявила председатель комитета областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова, подводя итоги работы в первой половине 2018 года.

Волгоградской областной Думой своевременно принята Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на этот год — по объёмам выделяемых средств она на 15% больше прошлогодней. Всего за последние десять лет финансовая ёмкость терпрограммы увеличилась в пять раз.

Наталья Семёнова напомнила, что, по поручению губернатора Андрея Бочарова, при участии профильного комитета регпарламента, разработан десятилетний план, который системно охватывает свыше сорока направлений. В рамках единой стратегии особое внимание уделяется развитию высокотехнологической медицинской помощи, в том числе сложным кардиологическим операциям. За последнее время количество летальных исходов от острых форм инфаркта миокарда уменьшилось на 40%. Это феноменальный результат, считает Наталья Семёнова.

Еще один приоритет — борьба с онкологическими заболеваниями. На базе областного онкодиспансера формируется уникальный медицинский центр, который будет оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием. Клиникой европейского уровня уже стала больница скорой медицинской помощи № 25. Она полностью реконструирована в этом году, кстати, средства выделялись из областного бюджета. Масштабные ремонты проводились и продолжаются в седьмой больнице Волгограда, в городских поликлиниках и центральных районных больницах. Региональные парламентарии контролируют исполнение госпрограмм, эффективность бюджетных расходов. С этой целью в первой половине года депутаты, входящие в состав комитета по охране здоровья, провели 16 рабочих поездок в лечебные учреждения области.

Президент в Послании Федеральному Собранию обозначил цель — к 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет. В Волгоградской области этот ключевой демографический показатель уже поднялся до 74 лет, что на один год выше общероссийского уровня.

Пути дальнейшего решения поставленной Президентом задачи обсуждались на круглом столе, который состоялся 26 марта на площадке регионального парламента. Более шестидесяти участников дискуссии пришли к общему выводу, что для этого необходима комплексная совместная работа органов здравоохранения, социальной защиты и общественников. Пожилым людям необходимы особое внимание и забота. Речь идет не только о сохранении физического здоровья — старшее поколение должно иметь возможность активно участвовать в общественной жизни, помогать развиваться своему городу или селу.