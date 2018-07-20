Продолжительность жизни в Волгоградской области бьёт рекорды
Региональное здравоохранение продолжает поступательно двигаться в главном направлении. То есть, повышать качество и доступность медицинской помощи.
Региональное здравоохранение продолжает поступательно двигаться в главном направлении. То есть, повышать качество и доступность медицинской помощи.
Как следствие, продолжительность жизни в Волгоградской области достигла рекордных показателей за последнюю четверть века. Об этом заявила председатель комитета областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова, подводя итоги работы в первой половине 2018 года.
Волгоградской областной Думой своевременно принята Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на этот год — по объёмам выделяемых средств она на 15% больше прошлогодней. Всего за последние десять лет финансовая ёмкость терпрограммы увеличилась в пять раз.
Наталья Семёнова напомнила, что, по поручению губернатора Андрея Бочарова, при участии профильного комитета регпарламента, разработан десятилетний план, который системно охватывает свыше сорока направлений. В рамках единой стратегии особое внимание уделяется развитию высокотехнологической медицинской помощи, в том числе сложным кардиологическим операциям. За последнее время количество летальных исходов от острых форм инфаркта миокарда уменьшилось на 40%. Это феноменальный результат, считает Наталья Семёнова.
Еще один приоритет — борьба с онкологическими заболеваниями. На базе областного онкодиспансера формируется уникальный медицинский центр, который будет оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием. Клиникой европейского уровня уже стала больница скорой медицинской помощи № 25. Она полностью реконструирована в этом году, кстати, средства выделялись из областного бюджета. Масштабные ремонты проводились и продолжаются в седьмой больнице Волгограда, в городских поликлиниках и центральных районных больницах. Региональные парламентарии контролируют исполнение госпрограмм, эффективность бюджетных расходов. С этой целью в первой половине года депутаты, входящие в состав комитета по охране здоровья, провели 16 рабочих поездок в лечебные учреждения области.
Пути дальнейшего решения поставленной Президентом задачи обсуждались на круглом столе, который состоялся 26 марта на площадке регионального парламента. Более шестидесяти участников дискуссии пришли к общему выводу, что для этого необходима комплексная совместная работа органов здравоохранения, социальной защиты и общественников. Пожилым людям необходимы особое внимание и забота. Речь идет не только о сохранении физического здоровья — старшее поколение должно иметь возможность активно участвовать в общественной жизни, помогать развиваться своему городу или селу.
Реализации государственной политики в сфере здравоохранения содействует партийный проект «Здоровое будущее». Его активистами при поддержке областных депутатов организуются выезды мобильных диагностических центров, акции по профилактике заболеваний и мотивации здорового образа жизни. С начала года было проведено 37 таких мероприятий. В них участвовало более двадцати тысяч человек.