Штормовое предупреждение на Дону сохраняется до конца рабочей недели

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют во время непогоды оставаться в помещении, не парковать машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями, во время ливня по возможности покинуть низменные места. С балконов необходимо убрать вещи, которые может унести ветром, закрыть окна, а при скачках напряжения обесточить электроприборы. Не стоит во время грозы разговаривать на улице по мобильному телефону. Кроме того, от купания в водоемах также стоит отказаться.