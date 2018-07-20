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10:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Штормовое предупреждение на Дону сохраняется до конца рабочей недели

Гроза, шквалистый ветер, ливни и град могут в любой момент накрыть Ростов в течение этой пятницы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Штормовое предупреждение сохранится в южной столице до конца суток 21 июля, сообщает пресс-служба управления ГО и ЧС города.

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют во время непогоды оставаться в помещении, не парковать машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями, во время ливня по возможности покинуть низменные места. С балконов необходимо убрать вещи, которые может унести ветром, закрыть окна, а при скачках напряжения обесточить электроприборы. Не стоит во время грозы разговаривать на улице по мобильному телефону. Кроме того, от купания в водоемах также стоит отказаться.

На участках, где возможно затопление ливневыми потоками, дежурят спасатели и техника для откачивания воды. В экстренных случаях звоните необходимо звонить на номер единой дежурной диспетчерской «112».

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