Штормовое предупреждение на Дону сохраняется до конца рабочей недели
Гроза, шквалистый ветер, ливни и град могут в любой момент накрыть Ростов в течение этой пятницы.
Гроза, шквалистый ветер, ливни и град могут в любой момент накрыть Ростов в течение этой пятницы.
Штормовое предупреждение сохранится в южной столице до конца суток 21 июля, сообщает
Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют во время непогоды оставаться в помещении, не парковать машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями, во время ливня по возможности покинуть низменные места. С балконов необходимо убрать вещи, которые может унести ветром, закрыть окна, а при скачках напряжения обесточить электроприборы. Не стоит во время грозы разговаривать на улице по мобильному телефону. Кроме того, от купания в водоемах также стоит отказаться.
На участках, где возможно затопление ливневыми потоками, дежурят спасатели и техника для откачивания воды. В экстренных случаях звоните необходимо звонить на номер единой дежурной диспетчерской «112».