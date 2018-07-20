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11:06 (мск), источник: Prokazan.ru

5 неожиданных фактов о самом долгом лунном затмении 21 века, которое увидят казанцы

Все события, произошедшие в этот период, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18 лет.

27 июля жители Казани смогут наблюдать самое длинное лунное затмение в 21 веке. Оно начнется в 23:22, а его общая продолжительность составит 103 минуты. Затмение возникает, когда Луна проходит внутри земной тени. При этом тень Земли сначала слегка затемняет Луну, затем начинает «покрывать» часть Луны, превращая её цвет в тёмно-красно-коричневый. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,6 диаметров Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком.

ProKazan.ru подготовил 5 интересных фактов о грядущем астрономическом явлении, которое смогут наблюдать жители России, в том числе и казанцы.

1. Это самое долгое лунное затмение в 21 веке

Максимальная теоретически возможная продолжительность полной фазы лунного затмения составляет 108 минут. Такими были, например, лунные затмения 26 июля 1953 года и 16 июля 2000 года. Грядущее затмение будет длиться 103 минуты, что на 5 минут меньше максимума. Несмотря на это, оно станет самым долгим в 21 веке.

2. Затмение не смогут увидеть жители Северной Америки и Чукотки

Вид затемненной Луны с любой точки Земли, где она вообще видна, практически одинаков — в этом состоит коренное отличие лунных затмений от солнечных, которые видны лишь на ограниченной территории.

Лучше всего затмение будет видно в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще. Также не смогут его увидеть на Чукотке и Камчатке. В России лучше всего затмение будет наблюдаться в южных регионах и на Урале.

3. Во время затмения луна станет кроваво-красного цвета

Во время затмения (даже полного) Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Этот факт объясняется тем, что даже в фазе полного затмения она продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие через Землю, рассеиваются в атмосфере и частично достигают Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно они в большей мере достигают поверхности Луны при затмении, что и объясняет окраску лунного диска. По сути, это тот же эффект, что и оранжево-красное свечение неба у горизонта (заря) перед восходом или сразу после заката.

4. Лунное затмение 27 июля — часть «коридора затмений» 2018 года

Промежуток между двумя затмениями называют «коридором затмений». В нашем случае промежуток будет между тремя затмениями: 13 июля — солнечное затмение, 27 июля — лунное затмение, и 11 августа — опять солнечное затмение. В «коридоре затмений» фактор фатальности увеличивается, события могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18 лет жизни. Все, что случается в этот период, уже нельзя изменить.

5. В день лунного затмения Марс максимально приблизится к Земле

27 июля ожидается еще одно интересное небесное событие: противостояние Марса с Солнцем. Красная планета окажется на одной линии с Солнцем, и диск Марса будет хорошо просматриваться с Земли. Это значит, что Марс максимально приблизится к Земле, и его можно будет наблюдать, даже имея непрофессиональный телескоп. Такие противостояния случаются всего раз на 15−17 лет и среди астрономов они известны как «великие».

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