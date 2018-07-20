В Екатеринбург вернется жара до +30 градусов

В Екатеринбург вновь вернется жара до +30 градусов. Уже со следующей недели температура начнет повышаться. А вот предстоящие выходные будут умеренно теплыми, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».

В ближайшие дни Средний Урал ждет умеренно теплая погода. Так, по прогнозам Уралгидромета, сегодня в регионе ожидается 20−25 градусов тепла, восточный ветер 4−9 м/с и небольшие дожди в большинстве районов. Местам осадки будут умеренными, а где-то могут даже пройти грозы.

В субботу, 21 июля, синоптики обещают также 20−25 градусов тепла, северо-восточный ветер 5−10 м/с. Днем осадков не ожидается.

В воскресенье, 22 июля, днем продержится аналогичная температура — 20−25 градусов выше нуля. Ветер будет дуть восточный со скросотью 3−8 м/с, осадков не ожидается.

Однако уже со следующей недели температура начнет медленно повышаться. В Росгидромете обещают, что в понедельник, 23 июля, в Свердловской области будет +23 градуса, ветер северо-западный 2 м/с, без осадков.