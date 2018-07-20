В Екатеринбург вернется жара до +30 градусов
Со следующей недели температура начнет повышаться.
Со следующей недели температура начнет повышаться.
В Екатеринбург вновь вернется жара до +30 градусов. Уже со следующей недели температура начнет повышаться. А вот предстоящие выходные будут умеренно теплыми, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».
В ближайшие дни Средний Урал ждет умеренно теплая погода. Так, по прогнозам Уралгидромета, сегодня в регионе ожидается 20−25 градусов тепла, восточный ветер 4−9 м/с и небольшие дожди в большинстве районов. Местам осадки будут умеренными, а
В субботу, 21 июля, синоптики обещают также 20−25 градусов тепла,
В воскресенье, 22 июля, днем продержится аналогичная температура — 20−25 градусов выше нуля. Ветер будет дуть восточный со скросотью 3−8 м/с, осадков не ожидается.
Однако уже со следующей недели температура начнет медленно повышаться. В Росгидромете обещают, что в понедельник, 23 июля, в Свердловской области будет +23 градуса, ветер
Со вторника, 24 июля, в регион вернется настоящая жара. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +28 градусов, осадков не ожидается. В среду, 25 июля, и четверг, 26 июля, на Среднем Урале будет +30 градусов выше нуля, при этом без осадков.