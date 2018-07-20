Составлен список стран Европы с самым доступным бензином

Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Агентство РИА Рейтинг подсчитало, сколько литров топлива может купить житель того или иного государства на среднюю зарплату.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,8 тысячи литров 95-го бензина благодаря высоким доходам и относительно низким ценам на топливо. На второй строчке с расположилась Норвегия с 2,2 тысячами литров. Третье место поделили Австрия, Великобритания и Швеция, где зарплаты эквивалентны 1,8 тысяче литров бензина.

Россия расположилась на 16 месте с 853 литрами горючего, на последнем, 33 месте, оказалась Украина с 243 литрами.

В абсолютных ценах наиболее доступный бензин оказался в Казахстане — в пересчете на рубли литр 95-го бензина можно купить 32 рубля. Самое дорогое топливо обнаружилось в Норвегии —125 рублей.