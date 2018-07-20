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10:36 (мск), источник: Sputnik

Узбекский поселок Улугбек станет наукоградом

Мирзиёев ознакомился с соответствующими проектами и отметил необходимость строительства учебных корпусов и лабораторий в соответствии с международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Поселок Улугбек, в котором располагается Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, станет наукоградом.

Глава страны Шавкат Мирзиёев поручил разработать генеральный план научного городка.

«Поселок должен стать научным городком. В ближайшем будущем мы перенесем сюда и другие научно-исследовательские институты. Создадим все условия для ученых и развития науки», — цитирует слова президента его пресс-служба.

Кроме того, на территории Института ядерной физики в Ташкенте появится филиала Московского инженерно-физического института.

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