Узбекский поселок Улугбек станет наукоградом
Мирзиёев ознакомился с соответствующими проектами и отметил необходимость строительства учебных корпусов и лабораторий в соответствии с международными стандартами.
Мирзиёев ознакомился с соответствующими проектами и отметил необходимость строительства учебных корпусов и лабораторий в соответствии с международными стандартами.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Поселок Улугбек, в котором располагается Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, станет наукоградом.
Глава страны Шавкат Мирзиёев поручил разработать генеральный план научного городка.
«Поселок должен стать научным городком. В ближайшем будущем мы перенесем сюда и другие
научно-исследовательскиеинституты. Создадим все условия для ученых и развития науки», — цитирует слова президента его пресс-служба.
Кроме того, на территории Института ядерной физики в Ташкенте появится филиала Московского