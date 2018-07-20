Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Деоккупация» Донбасса: Киев дал приказ - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Изолента вместо купальника: фотограф придумал новый супертренд
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Сын Сергея Шнурова пошел по стопам отца
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Водитель Трампа обвинил президента в жадности
Самый дешевый автомобиль оказался никому не нужен
Полина Диброва с обнаженной грудью снялась с детьми - СМИ
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
40Самые яркие болельщики ЧМ
10:23 (мск), источник: Sputnik

Тимати откроет в Ташкенте ресторан Black Star Burger

Закусочная может появиться на массиве Ц-1 в центре столицы осенью 2018 года.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Ташкенте этой осенью планируют открыть первый ресторан российской сети Black Star Burger.

Читайте также
Мирзиёев создал Агентство «Узатом»: оно займется развитием атомной энергетики в Узбекистане

Об этом на своей странице в Instagram сообщил основатель GŌSHT Groop Абдурашид Иминов.

Бургерная будет расположена в центре города, на массиве Ц-1. Ожидается, что на открытие приедет один из основателей сети Black Star Burger Тимати.

Эта российская сеть ресторанов ведет свою историю с сентября 2016 года. Заведение открыл бизнесмен Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. Считается, что Black Star Burger первым ввел в моду есть бургеры в черных перчатках.

Фаст-фуд постепенно приходит в Узбекистан, в этом году власти разрешили открыть McDonald’s, Burger King и KFC, в последнем для приготовления пищи будут использовать только халяльные продукты, а также запретят продажу алкоголя.

По словам министра внешней торговли Эльёра Ганиева, Узбекистан приветствует любую конкуренцию на своем рынке, однако, согласно проведенному Sputnik опросу, более 50% пользователей выступают за развитие в Узбекистане национальной кухни.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 'Черный' юмор: в России посмеялись над дорогой тонировкой узбекских авто
Касымов: кино должно быть интересным и понятным, но искусством
Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным
Умерла первая жена Владимира Высоцкого
СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу
Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена
Есть ли золото на борту найденного крейсера «Дмитрий Донской»
Аналитики прогнозируют рост доллара до 70 рублей к концу 2018
Бывший президент Южной Кореи получила еще восемь лет тюрьмы
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: РФ нужен широкий выбор жилья, и в 20 метрах можно быть счастливым
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми Модель вызвала возмущение среди поклонников.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь