Новосибирцев просят сдавать поддельные деньги в МВД

— Новым признаком на купюре 2000 рублей является оптический переменный элемент — золотистое кольцо на фоне изображения моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. На однотонном поле, содержащем слово «РОССИЯ», при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты появляется число «2000», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов без изменения угла зрения окраска каждой цифры меняется. Водяной знак расположен на светлом поле в правой части банкноты, наблюдается на просвет. Водяной знак — Памятник затопленным кораблям и число «200» — выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным в сочетании с контрастными светлыми участками. Кипп-эффект — скрытое изображение символа рубля, видимое под острым углом — при наклоне банкноты появляется изображение символа рубля: темное на светлом фоне или светлое на темном в зависимости от угла наблюдения прямоугольники движутся вверх и вниз друг относительно друга. Под острым углом можно увидеть цветное изображение символа рубля на радужном фоне.