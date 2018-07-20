Новосибирцев просят сдавать поддельные деньги в МВД
Полицейские рассказывают, как отличить настоящие банкноты номиналом 2 тысячи и 200 рублей от поддельных.
Полицейские рассказывают, как отличить настоящие банкноты номиналом 2 тысячи и 200 рублей от поддельных.
Полиция просит граждан присматриваться к новым банкнотам. Главное управление МВД России по Новосибирской области дает официальный ликбез людям и рассказывает, как отличать настоящие купюры от фальшивки.
Сотрудники ведомства называют, например, такие приметы:
— Новым признаком на купюре 2000 рублей является оптический переменный элемент — золотистое кольцо на фоне изображения моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. На однотонном поле, содержащем слово «РОССИЯ», при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты появляется число «2000», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов без изменения угла зрения окраска каждой цифры меняется. Водяной знак расположен на светлом поле в правой части банкноты, наблюдается на просвет. Водяной знак — Памятник затопленным кораблям и число «200» — выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным в сочетании с контрастными светлыми участками.
Это — лишь некоторые из примет, по которым можно опознать «правильные» деньги.
— Если вы обнаружили фальшивую банкноту, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы, — призывают сотрудники МВД и предупреждают, что за сбыт подделок грозит до 15 лет лишения свободы.