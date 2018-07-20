Около +26 градусов составит температура воздуха в Нижегородской области в выходные

В субботу 21 июля также ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +19 градусов, днём вернутся к отметке +26 градусов. Восточный ветер усилится до 4 м/с. Атмосферное давление поднимется до 743 мм. рт. с.