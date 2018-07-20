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11:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около +26 градусов составит температура воздуха в Нижегородской области в выходные

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 20 июля, ожидается облачная и дождливая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, воздух прогреется до +26 градусов. Ветер ожидается восточный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм. рт. с.

В субботу 21 июля также ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +19 градусов, днём вернутся к отметке +26 градусов. Восточный ветер усилится до 4 м/с. Атмосферное давление поднимется до 743 мм. рт. с.

К воскресенью, 22 июля, прогнозируется облачность с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +19 градусов и +26 днём. Ветер восточный, 4 м/с. Атмосферное давление 743 мм. рт. с.

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