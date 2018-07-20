Около +26 градусов составит температура воздуха в Нижегородской области в выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 20 июля, ожидается облачная и дождливая погода.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 20 июля, ожидается облачная и дождливая погода.
Согласно информации, воздух прогреется до +26 градусов. Ветер ожидается восточный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм. рт. с.
В субботу 21 июля также ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +19 градусов, днём вернутся к отметке +26 градусов. Восточный ветер усилится до 4 м/с. Атмосферное давление поднимется до 743 мм. рт. с.
К воскресенью, 22 июля, прогнозируется облачность с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +19 градусов и +26 днём. Ветер восточный, 4 м/с. Атмосферное давление 743 мм. рт. с.