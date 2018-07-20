В Подмосковье начали масштабную проверку аттракционов

Источник: РИА "Новости"

Именно на его ведомство возложена ответственность за состояние аттракционов. Операция «Безопасная карусель» пройдет с 19 июля по 3 августа. «Рейды будут проводиться на всей территории Московской области, а участвовать в них будет весь штат управления Гостехнадзора — более 40 специалистов», —отметил Разин, добавив, что масштабные проверки проходят, как правило, два раза в течении летнего сезона.

По его словам, последний раз специалисты проверяли аттракционы в начале июня. При этом грубых нарушений инспекторы не обнаружили, поскольку, как отметил Разин, на рынке работают профессиональные компании.

«Все выявленные несоответствия касались неоформления разрешительной документации на эксплуатацию, но не были критическими с точки зрения состояния основных узлов и механизмов», — сказал министр.