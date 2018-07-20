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10:48 (мск), источник: Восток Медиа

Строительство нового моста продолжается в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края продолжают возведение моста через реку Первая речка на дороге Раздольное-Хасан. На сегодняшний день строители приступили к бурению 15-ти скважин второй опоры глубиной до 12 метров. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Источник: Восток Медиа

Длина нового моста составит 84 метра, сооружение возведут с учетом повышенных гидрологических требований. В настоящее время движение автотранспорта по трассе Раздольное-Хасан идет по временному мосту. Для безопасности движения конструкция оборудована леерами.

По информации генерального подрядчика строительства АО «Примавтодор», поврежденный прошлогодним паводком аварийный мост в Надеждинском районе Приморья демонтирован.

К слову, на территории региона построят пять мостов в районах, где было нарушено транспортное сообщение из-за циклона. Помимо моста через Первую речку, дорожники возведут сооружения в селе Занадворовка, на подъезде к селу Духовское, на 37-м километра дороги Рубиновка-Госграница и на дороге Галенки-Новогеоргиевка.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что на восстановительные работы из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013−2020 годы.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале июля, из-за прошедших ливневых осадков, затопило временный мост через реку Кроуновка. На месте размытого проезда тогда организовали лодочную переправу.

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