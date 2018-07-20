Строительство нового моста продолжается в Приморье

Длина нового моста составит 84 метра, сооружение возведут с учетом повышенных гидрологических требований. В настоящее время движение автотранспорта по трассе Раздольное-Хасан идет по временному мосту. Для безопасности движения конструкция оборудована леерами.

К слову, на территории региона построят пять мостов в районах, где было нарушено транспортное сообщение из-за циклона. Помимо моста через Первую речку, дорожники возведут сооружения в селе Занадворовка, на подъезде к селу Духовское, на 37-м километра дороги Рубиновка-Госграница и на дороге Галенки-Новогеоргиевка.