Строительство нового моста продолжается в Приморье
В Надеждинском районе Приморского края продолжают возведение моста через реку Первая речка на дороге
В Надеждинском районе Приморского края продолжают возведение моста через реку Первая речка на дороге
Длина нового моста составит 84 метра, сооружение возведут с учетом повышенных гидрологических требований. В настоящее время движение автотранспорта по трассе
По информации генерального подрядчика строительства АО «Примавтодор», поврежденный прошлогодним паводком аварийный мост в Надеждинском районе Приморья демонтирован.
В
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале июля,