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10:30 (мск), источник: Восток Медиа

Росгвардию Приморья возглавит командир хабаровского ОМОНа

Врио начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации назначили в Приморье. На должность назначен полковник полиции Игорь Гуревич, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы ведомства, соответствующий приказ подготовил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Из биографии Игоря Гуревича известно, что он родился 30 июня 1967 года. В 1988 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое училище имени маршала К. К. Рокоссовского, в 2009 году окончил Академию управления МВД России.

Более 17 лет, с 2001 года, Игорь Гуревич являлся командиром ОМОН Хабаровского края. За это время неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, за проявленное мужество и героизм награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, медалью «За отвагу», иными ведомственными медалями.

Заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Владимир Бескровный, представляя личному составу Управления Росгвардии по Приморскому краю полковника полиции Игоря Гуревича, выразил уверенность, что боевой и административный опыт врио начальника Управления позволит эффективно решать задачи, стоящие перед приморским Управлением Росгвардии.

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