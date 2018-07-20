Росгвардию Приморья возглавит командир хабаровского ОМОНа

По данным пресс-службы ведомства, соответствующий приказ подготовил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Из биографии Игоря Гуревича известно, что он родился 30 июня 1967 года. В 1988 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое училище имени маршала К. К. Рокоссовского, в 2009 году окончил Академию управления МВД России.

Более 17 лет, с 2001 года, Игорь Гуревич являлся командиром ОМОН Хабаровского края. За это время неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, за проявленное мужество и героизм награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, медалью «За отвагу», иными ведомственными медалями.