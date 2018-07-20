Пьяных водителей будут отправлять на работу в моргах и на кладбищах

Согласно документу, водителей, севших пьяными за руль, накажут штрафом до 25 тысяч леев или 60-тью часами общественных работ — в моргах и на кладбищах.

Их также будут лишать прав, восстановить которые можно будет только после повторно пройденных курсов.



За первые шесть месяцев текущего года было зарегистрировано свыше 130 аварий, в которых погибли 12 человек, а 85 получили различные травмы. За этот же период 2330 водителей остановили пьяными за рулем.