Улыбка открывает все двери: правила жизни президента Хорватии
Колинда
Колинда
В интервью хорватскому изданию Dnevnik.hr Колинда
По подсчетам хорватского аналитического центра Mediatoolkit, в материалах СМИ, посвященных финальной игре на ЧМ,
Госпожа президент очаровала футбольных болельщиков своей простотой: сначала она отказалась лететь
Она лишила себя президентской зарплаты за те дни, что отсутствовала на рабочем месте
Я никогда не отказывалась от своих убеждений, и я разделяю все те же ценности: родина и семья — мои жизненные ориентиры.
Моя мама — мой герой. Именно она воспитала меня амбициозным человеком.
Я, наверное, единственная женщина в НАТО, которая умеет доить корову.
Внешний вид важен, но люди, скорее, вспомнят твою улыбку, чем прическу. Улыбка открывает все двери.
Скромными, но достойными шагами мы идем к победе. Если мы не победим, весь мир все равно будет считать нас победителями — только взгляните на их реакцию.
С помощью образования и средств массовой информации мы можем сообща бороться с предрассудками и сексизмом. Посредством подобных инстанций мы также можем продвигать понятие равенства полов наравне с терпимостью и пониманием.
Я не феминистка. Я человек, который просто хочет видеть равенство, равное отношение ко всем людям. Буду способствовать продвижению женщин в бизнесе, в политической и общественной жизни, но это не значит, что я таким образом буду возвышать женщин, дискриминируя мужчин. У всех и во всем должны быть равные возможности.
Нет повода для триумфализма. Давайте начнем работать на процветание нашей страны.
Я не запрещу женщинам делать аборты. Это моя позиция, и она вам хорошо известна.
Мне не нравится это слово, извините. Я не была его протеже.
К сожалению, прошлое до сих пор не позволяет нам охарактеризовать отношения между нашими странами как дружественные. Но мы, как президенты, которые были выбраны по воле наших народов, обязаны встречаться и разговаривать, пытаться найти точки соприкосновения, решать вопросы, которые нас разделяют.
Мне хотелось продемонстрировать, что я такая же болельщица, как все, поддерживать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой, хотя
дресс-кодв VIP-зоне,где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться в таком наряде. Я счастлива, что организаторы ЧМ разрешили мне нарушить это правило.
Спорт объединяет людей. Люди наших стран устали от идеологических различий и устали постоянно возвращаться к прошлому.
При подготовке статьи использованы материалы: Dnevnik.hr, Girltalkhq, AFP, The Washington post, Euronews, Index.hr The Guardian, Euronews.