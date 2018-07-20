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10:54 (мск), источник: Forbes

Улыбка открывает все двери: правила жизни президента Хорватии

Колинда Грабар-Китарович лишила себя президентской зарплаты за те дни, что отсутствовала на рабочем месте из-за Чемпионата мира. Ее жизненные ориентиры — в ее цитатах.

В интервью хорватскому изданию Dnevnik.hr Колинда Грабар-Китарович сказала, что даже если хорваты не выиграют в финале Чемпионата мира по футболу, мир все равно будет считать их победителями.

Одна победительница от хорватов в финале точно была — и это она сама.
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По подсчетам хорватского аналитического центра Mediatoolkit, в материалах СМИ, посвященных финальной игре на ЧМ, Грабар-Китарович упоминалась на 25% чаще, чем любой из игроков, выходивший на поле.

Госпожа президент очаровала футбольных болельщиков своей простотой: сначала она отказалась лететь первым-классом в Россию, чтобы поддержать сборную своей страны в игре с Данией, и выбрала эконом-вариант, после — объявила бойкот VIP-трибунам.

Она лишила себя президентской зарплаты за те дни, что отсутствовала на рабочем месте из-за ЧМ, и несколько раз нарушила официальный дресс-код — на всех играх хорватской сборной появлялась в футболке с национальной символикой. Самые яркие высказывания президента из народа — в материале Forbes Woman.

Источник: AP 2018
Я никогда не отказывалась от своих убеждений, и я разделяю все те же ценности: родина и семья — мои жизненные ориентиры.
Моя мама — мой герой. Именно она воспитала меня амбициозным человеком.
Я, наверное, единственная женщина в НАТО, которая умеет доить корову.
Внешний вид важен, но люди, скорее, вспомнят твою улыбку, чем прическу. Улыбка открывает все двери.
Источник: AP 2018
Скромными, но достойными шагами мы идем к победе. Если мы не победим, весь мир все равно будет считать нас победителями — только взгляните на их реакцию.
(О перспективах хорватской сборной в финале ЧМ)
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С помощью образования и средств массовой информации мы можем сообща бороться с предрассудками и сексизмом. Посредством подобных инстанций мы также можем продвигать понятие равенства полов наравне с терпимостью и пониманием.
Я не феминистка. Я человек, который просто хочет видеть равенство, равное отношение ко всем людям. Буду способствовать продвижению женщин в бизнесе, в политической и общественной жизни, но это не значит, что я таким образом буду возвышать женщин, дискриминируя мужчин. У всех и во всем должны быть равные возможности.
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Нет повода для триумфализма. Давайте начнем работать на процветание нашей страны.
(В заявлении своим сторонникам после победы на президентских выборах)
Я не запрещу женщинам делать аборты. Это моя позиция, и она вам хорошо известна.
(Грабар-Китарович исповедует католичество)
Мне не нравится это слово, извините. Я не была его протеже.
(О взаимоотношениях с Иво Санадером, бывшим премьер-министром Хорватии)
К сожалению, прошлое до сих пор не позволяет нам охарактеризовать отношения между нашими странами как дружественные. Но мы, как президенты, которые были выбраны по воле наших народов, обязаны встречаться и разговаривать, пытаться найти точки соприкосновения, решать вопросы, которые нас разделяют.
(О непростых отношения Хорватии и Сербии)
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Мне хотелось продемонстрировать, что я такая же болельщица, как все, поддерживать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой, хотя дресс-код в VIP-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться в таком наряде. Я счастлива, что организаторы ЧМ разрешили мне нарушить это правило.
Спорт объединяет людей. Люди наших стран устали от идеологических различий и устали постоянно возвращаться к прошлому.

При подготовке статьи использованы материалы: Dnevnik.hr, Girltalkhq, AFP, The Washington post, Euronews, Index.hr The Guardian, Euronews.


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