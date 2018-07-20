Санду и Чиботару выступили против передачи стадиона посольству США
Лидеры формирования «Действие и солидарность» и ЛДПМ против строительства посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона.
Лидеры формирования «Действие и солидарность» и ЛДПМ против строительства посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона.
Лидеры формирования «Действие и солидарность» и ЛДПМ против строительства посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона. Они заявили для «Vocea Basarabiei», что этот вопрос нужно вынести на публичное обсуждение.
«Было бы правильно посоветоваться по этому поводу с жителями Кишинева. Надеемся, что посольство учтет интересы граждан, и здание, которое там построят впишется в архитектуру района», — заявила лидер ПДС Майя Санду.
«Думаю, людям сейчас нужны другие решения и род занятий», — cказал лидер ЛДПМ Виорел Чиботару.
Журналисты попытались узнать мнение по этому вопросу у Андрея Нэстасе, однако он отказался от комментариев.
«Я вам сказал, что со лжецами не разговариваю. Вы лжецы. А я о лжи не разговариваю», — сообщил лидер ППДП Андрей Нэстасе.
В среду правительство постановило передать участок в пять гектаров посольству США. Кабмину предстоит оценить его стоимость, после чего будет подписан договор о
В 2007 году при коммунистах участок перешел в собственность государства. Республиканский стадион построили в 1952 году.