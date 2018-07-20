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11:13 (мск), источник: Publika.md

Санду и Чиботару выступили против передачи стадиона посольству США

Лидеры формирования «Действие и солидарность» и ЛДПМ против строительства посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона.

Источник: Publika.md

Лидеры формирования «Действие и солидарность» и ЛДПМ против строительства посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона. Они заявили для «Vocea Basarabiei», что этот вопрос нужно вынести на публичное обсуждение.

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«Было бы правильно посоветоваться по этому поводу с жителями Кишинева. Надеемся, что посольство учтет интересы граждан, и здание, которое там построят впишется в архитектуру района», — заявила лидер ПДС Майя Санду.

«Думаю, людям сейчас нужны другие решения и род занятий», — cказал лидер ЛДПМ Виорел Чиботару.

Журналисты попытались узнать мнение по этому вопросу у Андрея Нэстасе, однако он отказался от комментариев.

«Я вам сказал, что со лжецами не разговариваю. Вы лжецы. А я о лжи не разговариваю», — сообщил лидер ППДП Андрей Нэстасе.

В среду правительство постановило передать участок в пять гектаров посольству США. Кабмину предстоит оценить его стоимость, после чего будет подписан договор о купле-продаже.

В 2007 году при коммунистах участок перешел в собственность государства. Республиканский стадион построили в 1952 году.

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