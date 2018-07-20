В Узбекистане введут вакцину против ВПЧ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В 2018 году в Узбекистане запустят вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает портал «Новости Узбекистана».

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Об этом министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал на заседани по вопросам сотрудничества между правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ.

Прививка также обеспечивает профилактику онкологических заболеваний у женщин.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в Узбекистане начнут бесплатно прививать от гриппа. За счет госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым людям с хроническими заболеваниями.

Также под льготную категорию попадут лица, проживающие в домах престарелых и учреждениях для инвалидов.