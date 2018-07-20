В Узбекистане введут вакцину против ВПЧ
Прививка параллельно обеспечит и профилактику онкологических заболеваний среди женщин.
Прививка параллельно обеспечит и профилактику онкологических заболеваний среди женщин.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В 2018 году в Узбекистане запустят вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает портал «Новости Узбекистана».
Об этом министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал на заседани по вопросам сотрудничества между правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ.
Прививка также обеспечивает профилактику онкологических заболеваний у женщин.
Ранее сообщалось, что с 2019 года в Узбекистане начнут бесплатно прививать от гриппа. За счет госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым людям с хроническими заболеваниями.
Также под льготную категорию попадут лица, проживающие в домах престарелых и учреждениях для инвалидов.
Вирус папилломы — это общее название многих вирусов, проникновение которых в организм человека может вызывать развитие патологий, среди которых — заболевания кожи, половые заболевания, а в некоторых случаях и онкологию.