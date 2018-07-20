Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
О чем сигнализирует хорватская подлость в адрес России - СМИ
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Валентин Юдашкин стремительно худеет
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Сын Сергея Шнурова пошел по стопам отца
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Потерял 3 литра крови: погиб 25-летний призер Сочи-2014 Денис Тен
Почему Россия продала почти весь госдолг США
Полина Диброва с обнаженной грудью снялась с детьми - СМИ
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
10:58 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане введут вакцину против ВПЧ

Прививка параллельно обеспечит и профилактику онкологических заболеваний среди женщин.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В 2018 году в Узбекистане запустят вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает портал «Новости Узбекистана».

Читайте также
При Кабинете Министров создано агентство «Узатом»

Об этом министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал на заседани по вопросам сотрудничества между правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ.

Прививка также обеспечивает профилактику онкологических заболеваний у женщин.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в Узбекистане начнут бесплатно прививать от гриппа. За счет госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым людям с хроническими заболеваниями.

Также под льготную категорию попадут лица, проживающие в домах престарелых и учреждениях для инвалидов.

Вирус папилломы — это общее название многих вирусов, проникновение которых в организм человека может вызывать развитие патологий, среди которых — заболевания кожи, половые заболевания, а в некоторых случаях и онкологию.

Все новости региона
 'Черный' юмор: в России посмеялись над дорогой тонировкой узбекских авто
Касымов: кино должно быть интересным и понятным, но искусством
Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным
Украинского футболиста раскритиковали за «жест Дзюбы»
Умерла первая жена Владимира Высоцкого
Аналитики прогнозируют рост доллара до 70 рублей к концу 2018
Улыбка открывает все двери: правила жизни президента Хорватии
СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу
Ученые рассказали, кому принадлежат мумии из черного саркофага
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Небогатые россияне массово скупают жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь