Погода на выходные: дожди и шквалистый ветер ожидаются в Казахстане
Высотный циклон, идущий на восток и
Высотный циклон, идущий на восток и
Также в следующие трое суток,
Почувствуют на себе влияние циклона и жители севера, юга и центральных областей Казахстана.
Здесь также прогнозируют дожди, вероятно — кратковременные, возможны град и грозы с усилением порывов ветра до шквала 15−23 м/с.
В северной и центральной части страны похолодает — столбики термометров будут показывать на 2−3 градуса меньше нормы. Жара спадет и в южных,