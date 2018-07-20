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11:03 (мск), источник: Nur.kz

Погода на выходные: дожди и шквалистый ветер ожидаются в Казахстане

Высотный циклон, идущий на восток и юго-восток Казахстана, спровоцирует дожди с градом и усиление ветра в этих регионах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Также в следующие трое суток, 21—23 июля, на территории страны ожидает похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Почувствуют на себе влияние циклона и жители севера, юга и центральных областей Казахстана.

Здесь также прогнозируют дожди, вероятно — кратковременные, возможны град и грозы с усилением порывов ветра до шквала 15−23 м/с.

В северной и центральной части страны похолодает — столбики термометров будут показывать на 2−3 градуса меньше нормы. Жара спадет и в южных, юго-восточных и западных областях.

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