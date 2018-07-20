Погода на выходные: дожди и шквалистый ветер ожидаются в Казахстане

Также в следующие трое суток, 21—23 июля , на территории страны ожидает похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Почувствуют на себе влияние циклона и жители севера, юга и центральных областей Казахстана.

Здесь также прогнозируют дожди, вероятно — кратковременные, возможны град и грозы с усилением порывов ветра до шквала 15−23 м/с.