Массовые проверки на трезвость и скрытые патрули: полицейские возьмутся за нарушителей

Источник: РИА "Новости"

В выходные красноярские дорожные полицейские проведут несколько рейдов. Нарушителей будут ловить на загородных трассах и на аварийных участках Красноярска.

В рамках акции «Встречная полоса» на дороге «Р-257» «Енисей» усилят скрытые патрули. Особое внимание уделят участкам с затяжными спусками и поворотами с ограниченной видимостью. Данные поступают дорожным патрулям, которые будут останавливать нарушителей.

На выездах и дорогах Красноярска ГИБДД будет ловить пьяных водителей. Ночью полицейские устроят массовые проверки на трезвость с перекрытием проезжей части.