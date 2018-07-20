Массовые проверки на трезвость и скрытые патрули: полицейские возьмутся за нарушителей
На выходных в Красноярске организуют несколько рейдов сразу.
На выходных в Красноярске организуют несколько рейдов сразу.
В выходные красноярские дорожные полицейские проведут несколько рейдов. Нарушителей будут ловить на загородных трассах и на аварийных участках Красноярска.
В рамках акции «Встречная полоса» на дороге «Р-257» «Енисей» усилят скрытые патрули. Особое внимание уделят участкам с затяжными спусками и поворотами с ограниченной видимостью. Данные поступают дорожным патрулям, которые будут останавливать нарушителей.
На выездах и дорогах Красноярска ГИБДД будет ловить пьяных водителей. Ночью полицейские устроят массовые проверки на трезвость с перекрытием проезжей части.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения нарушителя грозит штраф 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет.