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11:16 (мск), источник: Newslab.ru

Массовые проверки на трезвость и скрытые патрули: полицейские возьмутся за нарушителей

На выходных в Красноярске организуют несколько рейдов сразу.

Источник: РИА "Новости"

В выходные красноярские дорожные полицейские проведут несколько рейдов. Нарушителей будут ловить на загородных трассах и на аварийных участках Красноярска.

В рамках акции «Встречная полоса» на дороге «Р-257» «Енисей» усилят скрытые патрули. Особое внимание уделят участкам с затяжными спусками и поворотами с ограниченной видимостью. Данные поступают дорожным патрулям, которые будут останавливать нарушителей.

На выездах и дорогах Красноярска ГИБДД будет ловить пьяных водителей. Ночью полицейские устроят массовые проверки на трезвость с перекрытием проезжей части.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения нарушителя грозит штраф 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет.

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