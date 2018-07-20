Названа дата прощания с народной артисткой Изой Высоцкой
Оно пройдёт 22 июля в Нижнем Тагиле.
Оно пройдёт 22 июля в Нижнем Тагиле.
Прощание с народной артисткой России Изой Высоцкой пройдёт 22 июля. Об этом журналистам сообщили в Нижнетагильском драматическом театре.
Церемония начнётся в 13:30 по местному времени. Местом прощания станет ритуальный зал «Реквием», который находится на Челюскинцев, 47.
Похоронят Изу Высоцкую в Нижнем Тагиле, где она и жила последние 48 лет.
В соцсетях граждане скорбят по поводу утраты. «Прекрасная и великая актриса», — пишет о ней одна из свердловчанок.
Напомним, Иза Высоцкая умерла в ночь на 20 июля. Ей был 81 год. Она считалась первой супругой Владимира Высоцкого. В Нижнем Тагиле жила с 1970 года. Здесь она стала заслуженной артисткой РСФСР, а потом и народной артисткой России.