Названа дата прощания с народной артисткой Изой Высоцкой

Прощание с народной артисткой России Изой Высоцкой пройдёт 22 июля. Об этом журналистам сообщили в Нижнетагильском драматическом театре.

Церемония начнётся в 13:30 по местному времени. Местом прощания станет ритуальный зал «Реквием», который находится на Челюскинцев, 47.

Похоронят Изу Высоцкую в Нижнем Тагиле, где она и жила последние 48 лет.

В соцсетях граждане скорбят по поводу утраты. «Прекрасная и великая актриса», — пишет о ней одна из свердловчанок.