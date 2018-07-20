Футбольный «Енисей» презентует команду в Красноярке
Болельщиков ждут на левобережной набережной во вторник.
Болельщиков ждут на левобережной набережной во вторник.
Встреча с болельщиками перед стартом первого в истории футбольного клуба «Енисей» сезона в
При этом в 19:00 начнется развлекательная программа, во время которой выступят коллективы края, а также будут разыгрываться призы с символикой ФК «Енисей». В 19:30 начнется представление команды, после которой вы сможете взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами команды.
Напомним, «Енисей» получил право выступать в