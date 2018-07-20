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11:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Футбольный «Енисей» презентует команду в Красноярке

Болельщиков ждут на левобережной набережной во вторник.

Встреча с болельщиками перед стартом первого в истории футбольного клуба «Енисей» сезона в премьер-лиге пройдет 24 июля на левобережной набережной в районе «Капитанского клуба». На ней будут представлены новые футболисты и озвучены задачи на сезон 2018/2019. Начало в 19:30.

При этом в 19:00 начнется развлекательная программа, во время которой выступят коллективы края, а также будут разыгрываться призы с символикой ФК «Енисей». В 19:30 начнется представление команды, после которой вы сможете взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами команды.

Напомним, «Енисей» получил право выступать в премьер-лиге по итогам прошлого сезона в ФНЛ, по сумме двух стыковых матчей пройдя махачкалинский «Анжи». Первая игра нового сезона состоится 29 июля. В Тюмени «Енисей» примет питерский «Зенит». Предполагается, что первый по настоящему домашний матч команда проведет в начале сентября, когда на Центральном стадионе будут закончена реконструкция, которую затеяли в рамках подготовки к Универсиаде.

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