Футбольный «Енисей» презентует команду в Красноярке

Встреча с болельщиками перед стартом первого в истории футбольного клуба «Енисей» сезона в премьер-лиге пройдет 24 июля на левобережной набережной в районе «Капитанского клуба». На ней будут представлены новые футболисты и озвучены задачи на сезон 2018/2019. Начало в 19:30.

При этом в 19:00 начнется развлекательная программа, во время которой выступят коллективы края, а также будут разыгрываться призы с символикой ФК «Енисей». В 19:30 начнется представление команды, после которой вы сможете взять автографы и сфотографироваться с футболистами и тренерами команды.