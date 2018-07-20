Балконы Свердловского района очистят от рекламы

В ходе осмотра улицы Матросова, руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков заявил: «Мы будем привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и, в частности, за размещение незаконной рекламы на фасадах. Реклама “квартир посуточно”, разнообразных “займов” зачастую скрывают за собой преступную деятельность определенных структур. Поэтому работать будем совместно с правоохранительными органами».