Балконы Свердловского района очистят от рекламы
За уходящую неделю в Свердловском районе снято 1028 незаконных объявлений, из которых 266 удалено с фасадов и подъездов домов.
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За уходящую неделю в Свердловском районе снято 1028 незаконных объявлений, из которых 266 удалено с фасадов и подъездов домов.
В ходе осмотра улицы Матросова, руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков заявил: «Мы будем привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и, в частности, за размещение незаконной рекламы на фасадах. Реклама “квартир посуточно”, разнообразных “займов” зачастую скрывают за собой преступную деятельность определенных структур. Поэтому работать будем совместно с правоохранительными органами».
Отметим, согласно положениям регламента, здания в городе должны иметь единый вид и стиль.