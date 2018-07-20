Во Владивостоке «верёвочники» угрожали журналистам
На просьбу показать документы, мужчины стали оскорблять корреспондента и угрожать оператору.
На просьбу показать документы, мужчины стали оскорблять корреспондента и угрожать оператору.
На одном из пляжей на острове Русский «верёвочники» угрожали журналистам, сообщает РИА VladNews.
Съемочная группа «Вести: Приморье» отправилась на пляж в бухте Парис, где, по информации владивостокцев, незаконно взимают плату за проезд к месту отдыха.
На просьбу показать документы, мужчины стали оскорблять корреспондента и угрожать оператору.
Ранее сотрудники полиции рассказали жителям края, как отличить «верёвочников» от добросовестных арендаторов пляжей.
Вход на эти пляжи абсолютно бесплатный, на некоторых из них присутствуют дополнительные платные услуги, например такие, как аренда лежаков.
Все остальные пляжи к муниципальным не относятся, соответственно проводить там надзорные мероприятия администрация города не правомочна. Однако специалисты городской администрации также добавляют, что бороться с «верёвочниками» необходимо посредством правоохранительных органов.
«Если вы стали свидетелем незаконных действий — вызывайте сотрудников полиции, далее последуют все необходимые проверки», — рассказали в