Во Владивостоке «верёвочники» угрожали журналистам

Съемочная группа «Вести: Приморье» отправилась на пляж в бухте Парис, где, по информации владивостокцев, незаконно взимают плату за проезд к месту отдыха.

Напомним, в администрации Владивостока корреспонденту РИА VladNews рассказали, что к числу муниципальных мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды, относятся: пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо и «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной, а также бухта Аякс на острове Русский. В числе мест отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя купаться, прибрежные территории в районе станции Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона), мыс Кунгасный, ООО «ЛОТС» (бухта Лазурная), «Солнечный» (улица Садгородская, 23) и бухта Улисс (2-я Поселковая, 34).