Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Куда Набиуллина дела $47 млрд, которые вывели из госдолга США
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
10 нелепых способов увеличить грудь (фото)
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Юлия Ковальчук умилила соцсети снимком с годовалой дочкой
Дочка Любови Толкалиной выросла ее копией
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Что считать недоливом на АЗС и как добиться правды
Полина Диброва с обнаженной грудью снялась с детьми - СМИ
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель (фото)
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
11:06 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке «верёвочники» угрожали журналистам

На просьбу показать документы, мужчины стали оскорблять корреспондента и угрожать оператору.

На одном из пляжей на острове Русский «верёвочники» угрожали журналистам, сообщает РИА VladNews.

Съемочная группа «Вести: Приморье» отправилась на пляж в бухте Парис, где, по информации владивостокцев, незаконно взимают плату за проезд к месту отдыха.

На просьбу показать документы, мужчины стали оскорблять корреспондента и угрожать оператору.

Ранее сотрудники полиции рассказали жителям края, как отличить «верёвочников» от добросовестных арендаторов пляжей.

Напомним, в администрации Владивостока корреспонденту РИА VladNews рассказали, что к числу муниципальных мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды, относятся: пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо и «Ривьера-Лагуна» на станции Санаторной, а также бухта Аякс на острове Русский. В числе мест отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя купаться, прибрежные территории в районе станции Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона), мыс Кунгасный, ООО «ЛОТС» (бухта Лазурная), «Солнечный» (улица Садгородская, 23) и бухта Улисс (2-я Поселковая, 34).

Вход на эти пляжи абсолютно бесплатный, на некоторых из них присутствуют дополнительные платные услуги, например такие, как аренда лежаков.

Все остальные пляжи к муниципальным не относятся, соответственно проводить там надзорные мероприятия администрация города не правомочна. Однако специалисты городской администрации также добавляют, что бороться с «верёвочниками» необходимо посредством правоохранительных органов.

«Если вы стали свидетелем незаконных действий — вызывайте сотрудников полиции, далее последуют все необходимые проверки», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Эксперт: Человечество очень сильно «подсело» на кофе ...
Во Владивостоке в акватории бухты Лазурная найден труп ...
Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным
Украинского футболиста раскритиковали за «жест Дзюбы»
Умерла первая жена Владимира Высоцкого
Аналитики прогнозируют рост доллара до 70 рублей к концу 2018
Улыбка открывает все двери: правила жизни президента Хорватии
СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу
Ученые рассказали, кому принадлежат мумии из черного саркофага
Спорт
Почему Черчесов должен остаться тренером сборной России Нет, речь не о четвертьфинале чемпионата мира
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Шувалов: РФ нужен широкий выбор жилья, и в 20 метрах можно быть счастливым
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь