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18:23 (мск), источник: АиФ Казань

В августе в Казани начнется поэтапное закрытие дороги по ул. Даурской

Движение по ул. Даурской ограничат в Казани, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

С 4 по 5 августа будут поэтапно закрывать проезжую часть по ул. Даурской в направлении движения транспорта в сторону ул. Карбышева.

С 11 по 12 августа — в направлении движения в сторону ул. Рихарда Зорге.

Напомним, из-за ремонта дорог в Казани до 30 сентября ограничили движение по 6 улицам.

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