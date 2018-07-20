В августе в Казани начнется поэтапное закрытие дороги по ул. Даурской
Движение по ул. Даурской ограничат в Казани, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
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Движение по ул. Даурской ограничат в Казани, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
С 4 по 5 августа будут поэтапно закрывать проезжую часть по ул. Даурской в направлении движения транспорта в сторону ул. Карбышева.
С 11 по 12 августа — в направлении движения в сторону ул. Рихарда Зорге.
Напомним,