Ученые рассказали, кому принадлежат найденные в черном саркофаге мумии

Источник: Ministry of Antiquities

«Предварительное изучение черепов показало, что захороненные в саркофаге люди, скорее всего, были военными — на одном из черепов хорошо видно повреждение от холодного оружия, которое и привело к смерти этого человека в сражении», — цитирует слова аль-Вазири египетская газета «Аль-Баваба».

Накануне представители министерства по делам памятников древности Египта провели операцию по разгерметизации и подъему девятитонной крышки сарокфага. В пятницу планируется поднять из земли нижнюю часть гранитного памятника, общий вес которого составляет 25−30 тонн.

Источник: AFP 2018

Аль-Вазири также сообщил, что обнаруженные в саркофаге мумии, очевидно, не принадлежат какой-либо королевской семье, поскольку отсутствуют характерные надписи на саркофаге и специальные таблички с именами погребенных.

Он отметил, что мумии оказались сильно повреждены водой, просочившейся в саркофаг через трещину. Ученым теперь предстоит выяснить, кто именно был здесь захоронен, планируется также с помощью современных технологий восстановить внешний облик погребенных воинов.

Вода во вскрытом черном саркофаге, найденном в Александрии. 19 июля 2018 | Источник: Ministry of Antiquities

Нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет был обнаружен в начале июля при проведении строительных работ под одним из зданий в городе Александрии. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.

Сообщалось, что на территории раскопок могут находиться памятники Эллинистического периода истории Египта (примерно 332−30 года до нашей эры). В этом же районе располагаются уже открытые погребения, относящиеся к IV веку до нашей эры.