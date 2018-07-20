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16:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоград потратит на салют ко Дню города 300 тысяч рублей

Администрация Волгограда объявила тендер: ищет компанию, которая возьмется организовать пиротехническое шоу на День города.

Источник: Комсомольская правда

На эти цели мэрия выделяет 300 тысяч рублей, о чем гласит информация лота, представленная на сайте Госзакупок.

В техническом задании сказано, что салют должен длиться не менее пяти минут, он должен быть панорамным и сочетать в себе разные пиротехнические эффекты. В числе предпочтений фейерверки под названием «Разноцветный кроссет», «Пальма с треском», «Корона из парчи», «Золотая волна с серебряным хвостом», «Мерцающий водопад» и «Пионы» — красный, синий, зеленый… всего почти тридцать разновидностей, по 10−50 выстрелов каждый.

Напомним, День города Волгоград отмечает в сентябре. В этом году городу исполнится 429 лет. Основные празднования пройдут в Центральном районе. Правда, точное место пока не указывают, так как Набережная закрыта на капитальный ремонт и не исключено, что традиционное место проведения праздника изменится.

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