Жить в Можайске — гордиться Бородином и ездить на конное ранчо

Можайск известен на весь мир Бородинским сражением, и многие улицы здесь носят названия героев войны 1812 года. Этот город Воинской славы с населением всего лишь превышающим 30 тысяч человек внесен в список исторических поселений регионального значения Московской области. Сегодня он привлекателен живописными окрестностями с так называемым «Можайским морем».

Недавно здесь открыли парк «Можайская Ривьера» с площадкой для скейтеров, который успели облюбовать местные вандалы.

Обозреватель РИАМО расспросила жительницу Можайска Елену о безопасности и городских развлечениях.

Тихий двор и баскетбольное детство

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlVV6uljdhw/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlVV6uljdhw/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitry Ikunin (@dikunin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-17T12:53:24+00:00">17 Июл 2018 в 5:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Ново-Никольский собор в Можайске

Я живу в Можайске с самого рождения. Квартиру папа получил, когда работал на заводе. Он был фрезеровщиком на МЭМПе. Наш дом находится на улице Дмитрия Пожарского. У нас тихий район, рядом есть два рынка, автобусный и железнодорожный вокзалы.

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Жизнь в нашем городе проходит размеренно. Как и везде, бывают аварии и ЧП, например, пару недель назад прорвало газовую трубу на проезде Мира, но спасатели быстро сориентировались и устранили прорыв, предварительно эвакуировав жильцов близлежащих домов и детского сада.

Окна моей квартиры выходят во внутренний двор, там нет дороги и всегда тихо. Из окна видно школу № 4, где училась я, а теперь учится и мой сын.

Конечно, многие одноклассники переехали, но с некоторыми мы общаемся до сих пор. Со мной на одной лестничной площадке живет бывшая одноклассница, у них с мужем уже двое детей. В школьном возрасте мы с ней занимались баскетболом. Жаль, что дальше не смогли продолжить играть — секцию по баскетболу закрыли в Можайске, а в сборную города я не проходила по росту.

Можайск и Бородино

Источник: РИАМО

Этот подмосковный город имеет очень богатую историю. Можайск являлся резиденцией великих московских князей. Здесь бывали Иван Грозный и Борис Годунов. В разное время в Можайске располагался государев двор, а также палаты царицы и двор патриарха.

Существует несколько версий о происхождении названия «Можайск». Народная молва соотносит его со словом «межа» — граница, так как во времена русских удельных княжеств Можайск находился на рубежах то Смоленского, то Черниговского, а затем и Московского княжеств. По этой версии, первоначальное название города было Межайск, и лишь позднее приобрело нынешнее звучание.

Интересную версию этимологии названия города предложил руководитель можайской археологической экспедиции Александр Дубынин. По его мнению, по-литовски «MOZAI» — маленький, малый. Видимо, так назвали реку Можайку балты, поселившиеся здесь, а от реки получил свое название и город.

В русских летописях Можайск упоминается с 1231 года, хотя существовал, судя по многочисленным археологическим памятникам, начиная с эпохи неолита (5 тысяч лет до н.э.).

В XIV веке Можайск был одним из религиозных центров Московской Руси, благодаря особо почитаемой иконе Николы Можайского, которая сегодня хранится в Государственной Третьяковской галерее.

На весь мир Можайск известен Бородинским сражением, которым гордится каждый житель города. Главное сражение Отечественной войны 1812 года произошло на поле около села Бородино. В Можайском районе до сих пор проходят фестивали реконструкций боевых действий Бородинского сражения, на которые съезжаются зрители со всего Подмосковья.

В годы Великой Отечественной войны здесь проходила Можайская линия обороны. В этом месте немецкие войска пытались прорваться к Москве, но потерпели неудачу. До сих пор как память о тех кровопролитных сражениях на полях вокруг Можайска искатели военных трофеев находят проржавевшие гильзы и солдатские медальоны.

Памятники православия и старая Смоленская дорога

В Можайске нет проблем с достопримечательностями и местами для прогулок. В нашем городе много фонтанов и они все очень красивые. Местные жители любят гулять по широким пешеходным центральным улицам, а также в скверах и аллеях, где есть лавочки и можно передохнуть.

Мы с мужем и ребенком часто совершаем велопрогулки. Можно легко объехать весь город, ребенку очень нравится бывать возле Вечного огня в парке Памяти. Также ездим в парк «Можайская Ривьера» и по окрестностям города. Зимой мы катаемся на тюбинге и лыжах с горки.

Мало кто знает, но в Можайске есть древний Кремль.

Правда, от него остались только земляной вал и крепостные стены, которые встроены в Ново-Никольский собор, находящийся на старой Смоленской дороге. Именно по ней Кутузов погнал французов на запад от Москвы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BllenKqhUgh/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BllenKqhUgh/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mariya Baranova (@mariyabaranova1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-23T19:17:13+00:00">23 Июл 2018 в 12:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также среди достопримечательностей еще одна православная древность — Лужецкий монастырь и редкая по своей архитектуре церковь Иоакима и Анны.

Стадион «Спартак» и хоккеист Терещенко

Сейчас возле Лужецкого монастыря находится стадион «Спартак», где тренируются воспитанники Можайской ДЮСШ по футболу.

В Можайском районе 24 школы и около 30 детских садов, так же есть художественная школа им. С. В. Герасимова и музыкальная школа.

Местные жители любят спорт. Многие мои соседи занимаются бегом, просто для себя. Дети занимаются футболом, хоккеем и фигурным катанием. Так же ходят на дзюдо, самбо, бокс и художественную гимнастику.

Но спортивных магазинов у нас нет, поэтому за товарами приходится ехать далеко — в Одинцово. Мы были бы рады открытию магазина «Спортмастер». У нас обещают открыть большой торгово-развлекательный центр «Мир» на улице Мира, и мы надеемся, вопрос со спортивными товарами решится.

Местной знаменитостью является хоккеист Алексей Владимирович Терещенко.

В настоящее время он играет за московское «Динамо» и является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом России.

Конное ранчо и баня на воде

В Можайском районе берет свое начало Москва-река. Летом в Можайске можно отдохнуть у воды. У нас есть прекрасное водохранилище с оборудованной зоной отдыха, которое местные называют «Можайским морем».

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На «Можайском море» можно снять катамаран, водный скутер и даже маленькую яхту для романтического вечера. На пляжах установлены лежаки, зонтики от солнца, а еще в Ильинском есть большой шатер, где по выходным проводят дискотеки.

Очень интересным элементом отдыха на воде я считаю плавающую баню. Это круто, когда ты в открытом море, выйти из парилки и прыгнуть в воду прямо с «бани». Зимой на водохранилище очень много рыбаков.

На северной стороне водохранилище находится яхт-клуб «Красновидово», где можно арендовать яхту, катер или лодку. Местные жители приезжают сюда порыбачить. Отдохнуть здесь можно и большой компанией, если арендовать домик или беседку. Здесь красивая природа и живописные закаты.

Для любителей конных прогулок — несколько баз, самая известная из которых «Аванпост», которая выдержана в стиле Дикого запада.

Здесь можно не только научиться кататься на лошади, но и пострелять с кольта, примерить на себя образ ковбоя и покормить лам.

Напротив конюшни даже есть пруд с утками для романтических прогулок у воды.

Кому и этого покажется мало, могут отправиться в Красновидово — в местный зоопарк «Белый Аист», где можно полюбоваться лебедями, покормить цыплят, попугаев и пони.

Парк разбитых фонарей и нехватка детских развлечений

У нас есть кинотеатр «Спектр» и много клубов для молодежи. Недавно в городе открыли парк «Можайская Ривьера» с зонами отдыха для детей и взрослых. Когда парк только открылся, его облюбовали вандалы, которые разбивали фонари вдоль тропинок, переворачивали лавочки и мусорили. Сейчас ситуация изменилась, и в парке стало чисто и безопасно гулять даже вечером. Здесь есть велодорожки и площадка с рампами для скейтеров. Для детей устроен маленький детский городок.

Из-за того, что парк находится на берегу реки, весной его подмывает и затапливает, но летом тут благодать.

Мне больше всего нравится сидеть на лавочке и смотреть, как течет река, плавают утки и летают чайки. Бонусом будут великолепные рассветы и закаты.

В городе не хватает развлечений для детей и мест для семейного отдыха. Когда-то у нас был «Солнечный парк» с каруселями и аттракционами, сейчас его закрыли. Хотелось бы, чтобы открыли аквапарк и боулинг.

Вечером мы стараемся гулять по центральным улицам, которые хорошо освещены, потому что можно нарваться на нетрезвых личностей.