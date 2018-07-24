Жить в Можайске — гордиться Бородином и ездить на конное ранчо
28‑летняя Елена, которая живет в Можайске всю жизнь, рассказала РИАМО, как устроена жизнь в старинном подмосковном городе.
28‑летняя Елена, которая живет в Можайске всю жизнь, рассказала РИАМО, как устроена жизнь в старинном подмосковном городе.
Можайск известен на весь мир Бородинским сражением, и многие улицы здесь носят названия героев войны 1812 года. Этот город Воинской славы с населением всего лишь превышающим 30 тысяч человек внесен в список исторических поселений регионального значения Московской области. Сегодня он привлекателен живописными окрестностями с так называемым «Можайским морем».
Обозреватель РИАМО расспросила жительницу Можайска Елену о безопасности и городских развлечениях.
Я живу в Можайске с самого рождения. Квартиру папа получил, когда работал на заводе. Он был фрезеровщиком на МЭМПе. Наш дом находится на улице Дмитрия Пожарского. У нас тихий район, рядом есть два рынка, автобусный и железнодорожный вокзалы.
Жизнь в нашем городе проходит размеренно. Как и везде, бывают аварии и ЧП, например, пару недель назад прорвало газовую трубу на проезде Мира, но спасатели быстро сориентировались и устранили прорыв, предварительно эвакуировав жильцов близлежащих домов и детского сада.
Окна моей квартиры выходят во внутренний двор, там нет дороги и всегда тихо. Из окна видно школу № 4, где училась я, а теперь учится и мой сын.
Конечно, многие одноклассники переехали, но с некоторыми мы общаемся до сих пор. Со мной на одной лестничной площадке живет бывшая одноклассница, у них с мужем уже двое детей. В школьном возрасте мы с ней занимались баскетболом. Жаль, что дальше не смогли продолжить играть — секцию по баскетболу закрыли в Можайске, а в сборную города я не проходила по росту.
Этот подмосковный город имеет очень богатую историю. Можайск являлся резиденцией великих московских князей. Здесь бывали Иван Грозный и Борис Годунов. В разное время в Можайске располагался государев двор, а также палаты царицы и двор патриарха.
Существует несколько версий о происхождении названия «Можайск». Народная молва соотносит его со словом «межа» — граница, так как во времена русских удельных княжеств Можайск находился на рубежах то Смоленского, то Черниговского, а затем и Московского княжеств. По этой версии, первоначальное название города было Межайск, и лишь позднее приобрело нынешнее звучание.
Интересную версию этимологии названия города предложил руководитель можайской археологической экспедиции Александр Дубынин. По его мнению,
В русских летописях Можайск упоминается с 1231 года, хотя существовал, судя по многочисленным археологическим памятникам, начиная с эпохи неолита (5 тысяч лет до н.э.).
На весь мир Можайск известен Бородинским сражением, которым гордится каждый житель города. Главное сражение Отечественной войны 1812 года произошло на поле около села Бородино. В Можайском районе до сих пор проходят фестивали реконструкций боевых действий Бородинского сражения, на которые съезжаются зрители со всего Подмосковья.
В годы Великой Отечественной войны здесь проходила Можайская линия обороны. В этом месте немецкие войска пытались прорваться к Москве, но потерпели неудачу. До сих пор как память о тех кровопролитных сражениях на полях вокруг Можайска искатели военных трофеев находят проржавевшие гильзы и солдатские медальоны.
В Можайске нет проблем с достопримечательностями и местами для прогулок. В нашем городе много фонтанов и они все очень красивые. Местные жители любят гулять по широким пешеходным центральным улицам, а также в скверах и аллеях, где есть лавочки и можно передохнуть.
Мы с мужем и ребенком часто совершаем велопрогулки. Можно легко объехать весь город, ребенку очень нравится бывать возле Вечного огня в парке Памяти. Также ездим в парк «Можайская Ривьера» и по окрестностям города. Зимой мы катаемся на тюбинге и лыжах с горки.
Правда, от него остались только земляной вал и крепостные стены, которые встроены в
Также среди достопримечательностей еще одна православная древность — Лужецкий монастырь и редкая по своей архитектуре церковь Иоакима и Анны.
Сейчас возле Лужецкого монастыря находится стадион «Спартак», где тренируются воспитанники Можайской ДЮСШ по футболу.
В Можайском районе 24 школы и около 30 детских садов, так же есть художественная школа им. С. В. Герасимова и музыкальная школа.
Местные жители любят спорт. Многие мои соседи занимаются бегом, просто для себя. Дети занимаются футболом, хоккеем и фигурным катанием. Так же ходят на дзюдо, самбо, бокс и художественную гимнастику.
Но спортивных магазинов у нас нет, поэтому за товарами приходится ехать далеко — в Одинцово. Мы были бы рады открытию магазина «Спортмастер». У нас обещают открыть большой
В настоящее время он играет за московское «Динамо» и является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом России.
В Можайском районе берет свое начало
На «Можайском море» можно снять катамаран, водный скутер и даже маленькую яхту для романтического вечера. На пляжах установлены лежаки, зонтики от солнца, а еще в Ильинском есть большой шатер, где по выходным проводят дискотеки.
Очень интересным элементом отдыха на воде я считаю плавающую баню. Это круто, когда ты в открытом море, выйти из парилки и прыгнуть в воду прямо с «бани». Зимой на водохранилище очень много рыбаков.
На северной стороне водохранилище находится
Для любителей конных прогулок — несколько баз, самая известная из которых «Аванпост», которая выдержана в стиле Дикого запада.
Напротив конюшни даже есть пруд с утками для романтических прогулок у воды.
Кому и этого покажется мало, могут отправиться в Красновидово — в местный зоопарк «Белый Аист», где можно полюбоваться лебедями, покормить цыплят, попугаев и пони.
У нас есть кинотеатр «Спектр» и много клубов для молодежи. Недавно в городе открыли парк «Можайская Ривьера» с зонами отдыха для детей и взрослых. Когда парк только открылся, его облюбовали вандалы, которые разбивали фонари вдоль тропинок, переворачивали лавочки и мусорили. Сейчас ситуация изменилась, и в парке стало чисто и безопасно гулять даже вечером. Здесь есть велодорожки и площадка с рампами для скейтеров. Для детей устроен маленький детский городок.
Мне больше всего нравится сидеть на лавочке и смотреть, как течет река, плавают утки и летают чайки. Бонусом будут великолепные рассветы и закаты.
В городе не хватает развлечений для детей и мест для семейного отдыха.
Вечером мы стараемся гулять по центральным улицам, которые хорошо освещены, потому что можно нарваться на нетрезвых личностей.
Дети в основном гуляют на площадках возле домов, благо их в городе много. Возле нашего дома дети гуляют на территории школы, там есть и футбольное поле, и баскетбольная площадка, и площадка для волейбола.