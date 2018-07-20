В Самаре несколько улиц оставят без горячей воды до конца июля

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Предприятия тепловых сетей завершили первый этап гидравлических испытаний, которые проводились с 16 по 20 июля на сетях Самарской ТЭЦ, в верхней зоне Безымянской ТЭЦ и на Центральной отопительной котельной.

В ближайшее время жителям, попавшим под отключение, начнут возвращать горячую воду, однако не сразу и не всем. В ходе проверок сотрудники ПТС выявили более 50 повреждений, которые им предстоит восстановить. Как отмечают в предприятии, сделать это они постараются за выходные.

Сегодня, 20 июля, специалисты ПТС приступят еще и к масштабному ремонту оборудования I тепломагистрали Самарской ТЭЦ, поэтому жителей города ждут новые будни без горячей воды. Так, с 20 по 31 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара-Загора, XXII Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Ташкентская.