В ближайшее время на Самарскую область обрушатся ливень, гроза и шквалистый ветер

Источник: Комсомольская правда

На Самарскую область надвигается непогода: в ближайшие два часа местами по региону пройдут ливень, гроза и град. Кроме того, как сообщают специалисты Приволжского УГМС, ожидается шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с. Не исключено, что стихии будут бушевать до конца сегодняшнего дня, 20 июля. В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Во избежание несчастных случаев сотрудники ГУ МЧС по Самарской области просят жителей не выходить из зданий и по возможности никуда не выезжать на личном транспорте. Если непогода застигнет на улице, то не стоит ходить или стоять возле деревьев, рекламных конструкций, ЛЭП и остановочных павильонов.