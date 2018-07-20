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16:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В ближайшее время на Самарскую область обрушатся ливень, гроза и шквалистый ветер

Не исключено, что местами по региону пройдет и град.

Источник: Комсомольская правда

На Самарскую область надвигается непогода: в ближайшие два часа местами по региону пройдут ливень, гроза и град. Кроме того, как сообщают специалисты Приволжского УГМС, ожидается шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с. Не исключено, что стихии будут бушевать до конца сегодняшнего дня, 20 июля. В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Во избежание несчастных случаев сотрудники ГУ МЧС по Самарской области просят жителей не выходить из зданий и по возможности никуда не выезжать на личном транспорте. Если непогода застигнет на улице, то не стоит ходить или стоять возле деревьев, рекламных конструкций, ЛЭП и остановочных павильонов.

К слову, в предстоящие выходные погода тоже будет не в «настроении». В субботу, 21 июля, в большинстве районов области пройдет небольшой и умеренный дождь, местами сильный. Возможна гроза, при которой скорость ветра составит 15−20 м/с. Температура воздуха ожидается 22…27 C. В воскресенье, 22 июля, тоже возможны кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 28 C.

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