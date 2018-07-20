МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ливней и града в Нижегородской области 19—20 июля

Согласно информации, во второй половине 19 июля с сохранением ночью 20 июля местами по региону ожидаются грозы, ливни, град, при грозе отдельные порывы северо-восточного ветра 13−18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в том числе не оборудованных громоотводом, молниями.