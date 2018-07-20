МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ливней и града в Нижегородской области 19—20 июля
МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях
МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях
Согласно информации, во второй половине 19 июля с сохранением ночью 20 июля местами по региону ожидаются грозы, ливни, град, при грозе отдельные порывы
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных,
Также увеличивается вероятность ДТП, затруднений в работе всех видов транспорта, локальных подтоплений в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы