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16:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ливней и града в Нижегородской области 19—20 июля

МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ливней и града в Нижегородской области 19—20 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, во второй половине 19 июля с сохранением ночью 20 июля местами по региону ожидаются грозы, ливни, град, при грозе отдельные порывы северо-восточного ветра 13−18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в том числе не оборудованных громоотводом, молниями.

Также увеличивается вероятность ДТП, затруднений в работе всех видов транспорта, локальных подтоплений в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплений пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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