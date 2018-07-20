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15:48 (мск), источник: Podrobno.uz

Взялись за хайп: депутаты снова вспомнили о борьбе с пышными свадьбами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В нижней палате парламента страны в очередной раз вернулись к хайповой теме по пресечению пышных свадеб, семейных торжеств и других подобных мероприятий, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В центре внимания «круглого стола» были вопросы предотвращения помпезных свадеб и торжеств, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе, упорядочения проведения семейных мероприятий, недопущения излишеств и расточительства.

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По мнению депутатов, решения, принимаемые местными органами власти в целях сокращения расходов при проведении свадеб и церемоний, не дают ожидаемых результатов. У народных избранников вызывает огорчение тот факт, что семьи, которые на протяжении многих лет копят средства, ради показухи и хвастовства тратят их на 3−4-часовые свадебные церемонии, тем самым пытаются завоевать для себя «ложный» авторитет.

«Очень большая часть нашей общественности выступает против помпезных свадеб и церемоний. Однако, к сожалению, проводимая среди населения разъяснительная работа в этом направлении не дает ожидаемого результата. Дело в том, что имеются определенные сложности в разграничении понятий “допускаемое” и “излишнее расточительство” в вопросах свадеб. Ко всему прочему, немало и тех, кто не желает того, чтобы именно на их практике проведения свадеб прекратилась “традиция” помпезной, пышной свадьбы», — отметили в нижней палате парламента.

В сознании таких людей, заметили депутаты, укоренилось понятие о том, что приглашение наибольшего количества гостей — это признак щедрости. В итоге, возникает ситуация, когда семьи, не считаясь со своими материальными возможностями, тратят большие деньги, берут в долг, теряют здоровье, конфликтуют с близкими родственниками из-за финансовых споров, отдаляются друг от друга.

В ходе проводимых на местах встреч, диалогов с народом, во многих обращениях граждан к парламенту вновь и вновь повторяется вопрос упорядочения свадеб и церемоний. Из данных обращений, встреч и бесед становится очевидным, что народ полностью поддерживает данный вопрос, поднимаемый на уровне парламента, желает искоренения подобных негативных явлений, противоречащих нашим традициям, обычаям и духовности.

«Наши соотечественники осознают целесообразность траты денег не на излишнюю, преходящую помпезность, а на инвестирование воспитания, образования детей, на другую добрую работу», — подчёркивают в нижней палате.

Участники мероприятия отметили необходимость упорядочения законодательным путем отношений в данной сфере, принятия необходимых мер по компактному и скромному проведению свадеб, семейных торжеств, поминальных церемоний, предотвращению чуждых нашей национальной духовности «традиций».

В частности, были выдвинуты предложения по повышению эффективности совместных мер государственных органов и институтов гражданского общества в этом направлении, совершенствованию правовой базы. Также подчеркивалась необходимость использования действенных средств парламентского и общественного контроля, разработки эффективных мер в целях предотвращения расточительства при проведении семейных торжеств.

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