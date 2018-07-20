Зарплату азовским морякам не выплачивают из-за санкций, а Palmali Group хотят опорочить

«Нельзя взваливать ответственность в этом вопросе на Palmali Group, так как со стороны компании заработная плата перечислена. Мы работаем с американскими банками, некоторые из них находятся под санкциями, поэтому возникла подобная проблема. Задержка образовалась именно по этой причине. Зарплата работников упоминаемого корабля перечислена», — пояснил он в интервью РБК Ростов.

Рауф Алиев заявил, что подобная ситуация возникает только в портах РФ, моряки европейских портов от невыплат не страдают. Он уже прибыл в Россию чтобы решить вопрос и поговорить с моряками.

Напомним, четыре члена экипажа судна «Риройл-5», принадлежащего Palmali Group, объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате. Подобные сложности сейчас наблюдаются на двух судах компании, общая сумма невыплаченной заработной платы составляет около 300 тыс. долларов.