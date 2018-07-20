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17:17 (мск), источник: Деловое сообщество

Зарплату азовским морякам не выплачивают из-за санкций, а Palmali Group хотят опорочить

Вице-президент компании Рауф Алиев объясняет долги по заработной плате проблемами с банками.

«Нельзя взваливать ответственность в этом вопросе на Palmali Group, так как со стороны компании заработная плата перечислена. Мы работаем с американскими банками, некоторые из них находятся под санкциями, поэтому возникла подобная проблема. Задержка образовалась именно по этой причине. Зарплата работников упоминаемого корабля перечислена», — пояснил он в интервью РБК Ростов.

Рауф Алиев заявил, что подобная ситуация возникает только в портах РФ, моряки европейских портов от невыплат не страдают. Он уже прибыл в Россию чтобы решить вопрос и поговорить с моряками.

Напомним, четыре члена экипажа судна «Риройл-5», принадлежащего Palmali Group, объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате. Подобные сложности сейчас наблюдаются на двух судах компании, общая сумма невыплаченной заработной платы составляет около 300 тыс. долларов.

Представитель компании отдельно отметил, что сообщения о невыплате заработной платы распространялись для того чтобы опорочить образ Palmali Group в глазах деловых партнеров и нанести удар по ее престижу.

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