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17:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцы пожаловались на нехватку поливальных машин в городе

Жители города изнемогают от жары.

В Петербурге в жару не хватает поливальных машин, сообщает Neva.Today. На отсутствие специальной техники в городе пожаловались жители Северной столицы и депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Парламентарий составил запрос на имя вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. Депутат в письменном виде попросил чиновника рассказать о работе поливальных машин в городе в условиях аномального жаркого июля.

По Правилам благоустройства, улицы должны поливать при температуре воздуха свыше 25ºС, однако петербуржцы заявляют об отсутствии машин в городе.

Особенно остро проблема стоит в Кировском и Петродворцовом районах. По предварительным данным, там работает по одной поливальной машине.

Напомним, жаркая погода в Северной столице сохраняется, несмотря на дожди. Согласно прогнозу, на выходных в городе немного похолодает: столбик термометра опустится до 23 ºС.

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