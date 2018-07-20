Петербуржцы пожаловались на нехватку поливальных машин в городе

В Петербурге в жару не хватает поливальных машин, сообщает Neva.Today. На отсутствие специальной техники в городе пожаловались жители Северной столицы и депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Парламентарий составил запрос на имя вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. Депутат в письменном виде попросил чиновника рассказать о работе поливальных машин в городе в условиях аномального жаркого июля.

По Правилам благоустройства, улицы должны поливать при температуре воздуха свыше 25ºС, однако петербуржцы заявляют об отсутствии машин в городе.

Особенно остро проблема стоит в Кировском и Петродворцовом районах. По предварительным данным, там работает по одной поливальной машине.