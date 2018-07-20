На двух перекрестках Ростова появилась «вафельная разметка»

Так, «вафельную разметку» нанесли на перекрестках пр. М. Нагибина — ул. Ленина и пр. Стачки —ул. Малиновского.

«Ее функция — обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении», — говорится в сообщении.