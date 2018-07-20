На двух перекрестках Ростова появилась «вафельная разметка»
В Ростове на двух наиболее загруженных перекрестках появилась специальная разметка, об этом сообщает
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В Ростове на двух наиболее загруженных перекрестках появилась специальная разметка, об этом сообщает
Так, «вафельную разметку» нанесли на перекрестках пр. М. Нагибина — ул. Ленина и пр. Стачки —ул. Малиновского.
«Ее функция — обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении», — говорится в сообщении.
Отметим, что разметка нанесена в качестве эксперимента для повышения безопасности на дорогах города.