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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов

Запрет на пребывание в лесах Волгоградской области в очередной раз продлили, на это раз ограничения действуют с 21 июля по 10 августа 2018 года.

Хотя Волгоград и отдельные районы области продолжают плавать из-за обильных ливней, в регионе сохраняется повышенная пожароопасность. Так что еще на три недели въезд транспорта и отдых в лесу под запретом.

— Леса Волгоградской области, которые наиболее подвержены возгораниям, патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции, — рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды.

Въезд на лесные дороги по-прежнему перекрыт шлагбаумами. Перед ними стоят аншлаги, которые предупреждают о запрете. А лесники и полицейские постоянно устраивают рейды и ловят нарушителей противопожарного режима. Ведь одной из главных причин возникновения лесных пожаров остаются человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем.

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