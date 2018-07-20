В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов

Хотя Волгоград и отдельные районы области продолжают плавать из-за обильных ливней, в регионе сохраняется повышенная пожароопасность. Так что еще на три недели въезд транспорта и отдых в лесу под запретом.

— Леса Волгоградской области, которые наиболее подвержены возгораниям, патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции, — рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды.