В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов
Запрет на пребывание в лесах Волгоградской области в очередной раз продлили, на это раз ограничения действуют с 21 июля по 10 августа 2018 года.
Запрет на пребывание в лесах Волгоградской области в очередной раз продлили, на это раз ограничения действуют с 21 июля по 10 августа 2018 года.
Хотя Волгоград и отдельные районы области продолжают плавать
— Леса Волгоградской области, которые наиболее подвержены возгораниям, патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции, — рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды.
Въезд на лесные дороги