Певица Земфира объяснила, почему раскритиковала Лизу Монеточку
Накануне исполнительница высказала мнение, с которым не согласились многие пользователи соцсетей.
Накануне исполнительница высказала мнение, с которым не согласились многие пользователи соцсетей.
Земфира объяснила, почему раскритиковала исполнительницу из Екатеринбурга Лизу Монеточку. В соцсетях
Накануне в официальной группе Земфиры в «Вконтакте» появилось сообщение, в котором певица высказала свое мнение о кумирах молодежи — Лизе Монеточке и Гречке. По словам исполнительницы, у Монеточки хорошие тексты и «нормальная» внешность, однако голос «омерзительный». Относительно Гречки Земфира высказалась куда жестче: «Очень плохо, ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая».
С таким высказыванием многие пользователи не согласились, они завалили Земфиру комментариями и вопросами, в результате чего исполнительнице даже пришлось вновь переслушать песни Монеточки и Гречки. Но мнение
Сегодня в сообществе у фанатов появилась возможность пообщаться с кумиром. Среди вопросов были и те, которые касались творчества певицы из Екатеринбурга Лизы Монеточки. Так, на вопрос о том, почему была затронута внешность артисток и настолько ли это важно в музыканте, Земфира ответила: «Совсем нет. Вы увидели только оценку внешности? Я оценила музыку, тексты, голос и образ — это естественная реакция на новое. Вы оцениваете так же». Также поклонники интересовались, что сподвигло
Кроме того, пользователи спрашивали, нравится ли Земфире Монеточка, на что та ответила: «Скорее, да». Интересовало поклонников и то, может ли певица записать совместный трек с Лизой Монеточкой и хочет ли она встретиться с уральской звездой, чтобы расставить все точки над «i». На это
Отметим, поклонники задали Земфире очень много вопросов, причем ответить она успела далеко не на все из них. Ее комментарии были собраны в текстовый документ объемом 46 страниц и выложены в группу певицы в «Вконтакте». Нередко вопросы были однотипными и касались гастролей