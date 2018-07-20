Певица Земфира объяснила, почему раскритиковала Лизу Монеточку

Земфира объяснила, почему раскритиковала исполнительницу из Екатеринбурга Лизу Монеточку. В соцсетях рок-легенда высказала мнение, с которым многие пользователи не согласились. Слушатели завалили Земфиру вопросами, на которые в итоге пришлось отвечать, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».

Накануне в официальной группе Земфиры в «Вконтакте» появилось сообщение, в котором певица высказала свое мнение о кумирах молодежи — Лизе Монеточке и Гречке. По словам исполнительницы, у Монеточки хорошие тексты и «нормальная» внешность, однако голос «омерзительный». Относительно Гречки Земфира высказалась куда жестче: «Очень плохо, ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая».

https://news.mail.ru/society/34157923/

С таким высказыванием многие пользователи не согласились, они завалили Земфиру комментариями и вопросами, в результате чего исполнительнице даже пришлось вновь переслушать песни Монеточки и Гречки. Но мнение рок-легенды осталось неизменным: «Мне не за что извиняться: одна некрасивая, вторая — многозначительная».

Сегодня в сообществе у фанатов появилась возможность пообщаться с кумиром. Среди вопросов были и те, которые касались творчества певицы из Екатеринбурга Лизы Монеточки. Так, на вопрос о том, почему была затронута внешность артисток и настолько ли это важно в музыканте, Земфира ответила: «Совсем нет. Вы увидели только оценку внешности? Я оценила музыку, тексты, голос и образ — это естественная реакция на новое. Вы оцениваете так же». Также поклонники интересовались, что сподвигло рок-легенду прокомментировать творчество Монеточки и Гречки, на что певица ответила лаконично: «Много шума. Послушала, оценила». По ее словам, оценка, которую она дала голосу Монеточки, была именно такой, потому что ей сложно понравиться: «Я послушала, не стала бы давать оценок, не слушая. Я ничего не говорила о ее человеческих качествах. Мне просто не понравился вокал, мне вообще мало какие женские голоса нравятся».

Кроме того, пользователи спрашивали, нравится ли Земфире Монеточка, на что та ответила: «Скорее, да». Интересовало поклонников и то, может ли певица записать совместный трек с Лизой Монеточкой и хочет ли она встретиться с уральской звездой, чтобы расставить все точки над «i». На это рок-легенда сообщила: «Исключено» и «Встречаться не хочу».