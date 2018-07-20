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17:58 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэрия Краснодара отказала в проведении заплыва на улице Московской

В администрации Краснодара отказали активистам в проведении заплыва в Музыкальном микрорайоне, который собирались организовать после дождя. Об этом сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии.

Организатору акции — координатору «Открытой России» в Краснодарском крае Яне Антоновой направили письмо, в котором сообщили об отказе в проведении заплыва.

В документе говорилось, что согласно законодательству, не предусмотрено такой формы мероприятия, как «заплыв». Следовательно, акция не может быть публичным мероприятием. Также в поданном уведомлении не указано точное место мероприятия.

Как сообщали Юга.ру, активисты планировали провести «заплыв в Музыкальном море» «после дождя в четверг» 26 июля. В мероприятии должны были принять участие десять человек.

Днем 16 июля в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены дороги. К вечеру движение по дорогам возобновилось в штатном режиме везде, кроме Московской — там продолжали ликвидировать последствия ливня всю ночь и на следующий день. Спасателям пришлось эвакуировать пассажиров маршрутки, затонувшей на этой улице, с помощью лодки.

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