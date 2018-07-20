Мэрия Краснодара отказала в проведении заплыва на улице Московской

Организатору акции — координатору «Открытой России» в Краснодарском крае Яне Антоновой направили письмо, в котором сообщили об отказе в проведении заплыва.

В документе говорилось, что согласно законодательству, не предусмотрено такой формы мероприятия, как «заплыв». Следовательно, акция не может быть публичным мероприятием. Также в поданном уведомлении не указано точное место мероприятия.

Как сообщали Юга.ру, активисты планировали провести «заплыв в Музыкальном море» «после дождя в четверг» 26 июля. В мероприятии должны были принять участие десять человек.