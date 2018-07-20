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17:21 (мск), источник: Piter.tv

Эрмитажный кот Ахилл обзавелся семьей

Животное забрал ветеринар Анна Кондратьева.

Источник: РИА "Новости"

Эрмитажный кот Ахилл обзавелся семьей. Хозяйкой животного стала Анна Кондратьева. Эта женщина на протяжении долгих лет была ветеринаром предсказателя. Об этом объявили в пятницу, 20 июля во дворе Меньшиковского дворца.

Знаменитого кота хотели приютить 37 семей. Согласно условиям, предсказателя нельзя отрывать от волонтерской деятельности. Напомним, Ахилл регулярно посещает хосписы и детские социальные учреждения.

Для самой Кондратьевой решение сотрудников Эрмитажа было полной неожиданностью. У нее в доме есть собака, и это являлось значительным основанием для отказа. Однако в музее решили, что об Ахилле никто не сможет позаботиться лучше, чем его ветеринар. При этом Анне Кондратьевой не привыкать возить кота на разные светские мероприятия.

Ранее мы писали, что эрмитажный кот Ахилл возглавил рейтинг лучших животных-предсказателей.

Фото: Instagram / achillcat.

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