Эрмитажный кот Ахилл обзавелся семьей. Хозяйкой животного стала Анна Кондратьева. Эта женщина на протяжении долгих лет была ветеринаром предсказателя. Об этом объявили в пятницу, 20 июля во дворе Меньшиковского дворца.

Для самой Кондратьевой решение сотрудников Эрмитажа было полной неожиданностью. У нее в доме есть собака, и это являлось значительным основанием для отказа. Однако в музее решили, что об Ахилле никто не сможет позаботиться лучше, чем его ветеринар. При этом Анне Кондратьевой не привыкать возить кота на разные светские мероприятия.