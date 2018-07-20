«Мы задохнёмся»: Красноярск затянуло едкой дымкой

Немного спасает ветер около двух метров в секунду. А если настанет безветрие, то мы просто задохнёмся. Если посмотреть на город, то видно, что он весь в белой пелене. Влияют природные пожары, а также выхлопы от автотранспорта, деятельность заводов. Датчики фиксируют превышение по диоксиду азота и угарному газу. Это значит, что горит лес. И чтобы исправить ситуацию, нужно срочно что-то предпринимать для тушения этих пожаров.

Сергей Шахматов