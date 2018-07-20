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16:08 (мск), источник: ИА REGNUM

«Мы задохнёмся»: Красноярск затянуло едкой дымкой

Красноярцы убеждены, что в городе невозможно дышать из-за лесных пожаров, уничтожающих леса региона.

Источник: AP 2018

Сеть датчиков в Красноярске регистрирует повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха — город-миллионник окутан дымкой. Об этом ИА REGNUM сообщил сегодня, 20 июля, председатель регионального отделения партии «Зелёные» в Красноярском крае Сергей Шахматов. Его слова подтверждают многочисленные жалобы красноярцев в соцсетях.

Немного спасает ветер около двух метров в секунду. А если настанет безветрие, то мы просто задохнёмся. Если посмотреть на город, то видно, что он весь в белой пелене. Влияют природные пожары, а также выхлопы от автотранспорта, деятельность заводов. Датчики фиксируют превышение по диоксиду азота и угарному газу. Это значит, что горит лес. И чтобы исправить ситуацию, нужно срочно что-то предпринимать для тушения этих пожаров.
Сергей Шахматов

Фиксируют загрязнение воздуха и датчики независимых экологов «Красноярск. Небо». По их данным, которые приводит красноярский паблик «За чистое небо», опасный уровень загрязнения зафиксирован практически по всему городу.

Между тем на момент подготовки материала режим неблагоприятных метеоусловий в столице края объявлен не был.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае бушуют лесные пожары. По состоянию на 20 июля в регионе действуют 230 лесных пожаров на огромной площади — более 664,3 тыс. га. При этом власти региона утверждают, что контролируют ситуацию, и населённым пунктам ничего не угрожает. Однако площадь возгорания в лесах растёт с пугающей скоростью. Ведь ещё 29 июня в Красноярском крае действовало 143 лесных пожара на площади порядка 110 тыс. га.

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