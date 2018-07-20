По Охтинской плотине открыли движение
Охтинская плотина больше не сдерживает потока машин. Сегодня утром открыли автомобильное движение по старейшему гидротехническому сооружению Петербурга. Это произошло после 13-летнего перерыва.
Охтинская плотина больше не сдерживает потока машин. Сегодня утром открыли автомобильное движение по старейшему гидротехническому сооружению Петербурга. Это произошло после 13-летнего перерыва.
Первой по открывшейся переправе проехала машина сотрудников ДПС. Движение по Охтинской плотине закрыли еще в середине нулевых. К тому моменту она пришла в аварийное состояние. Ведь до этого сооружение ремонтировали только полвека назад. Сама плотина в её нынешнем виде построена еще в 20-х годах 19 века. Изначально она служила для работы водяного двигателя при петровском Пороховом заводе. Последний капитальный ремонт объекта закончили в 2015 году. Но автомобильное движение тогда открывать не стали. Решение пересмотрели после обращений местных жителей.
Проезд по Охтинской плотине вскоре может стать популярным среди петербургских автомобилистов. Городские власти обсуждают закрытие на ремонт шоссе Революции. В таких условиях переехать на другой берег Охты удобнее будет по улице Коммуны, которая перестала быть тупиковой.