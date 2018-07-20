По Охтинской плотине открыли движение

Первой по открывшейся переправе проехала машина сотрудников ДПС. Движение по Охтинской плотине закрыли еще в середине нулевых. К тому моменту она пришла в аварийное состояние. Ведь до этого сооружение ремонтировали только полвека назад. Сама плотина в её нынешнем виде построена еще в 20-х годах 19 века. Изначально она служила для работы водяного двигателя при петровском Пороховом заводе. Последний капитальный ремонт объекта закончили в 2015 году. Но автомобильное движение тогда открывать не стали. Решение пересмотрели после обращений местных жителей.